Названа причина возмутившего пермяков загрязнения реки Ива

Posted 20 ноября, 06:41
Published 20 ноября, 06:41
Modified 20 ноября, 06:43
Updated 20 ноября, 06:43
Стала известна причина слива сточных вод в реку Ива, замеченного пермяками в прошлые выходные. Оказалось, что обломки досок повредили насосное оборудование станции «Садовый». Сначала насос сорвало с крепежа куском бруса, по неизвестным причинам оказавшимся в сети водоотведения. Второй резервный насос на следующий день тоже был поврежден похожим обломком дерева.
В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» сообщают, что насос вырвало с места, также на станции произошел дополнительный приток сточных вод из-за таяния снега. Из-за максимального объема стоков в связи с потеплением дополнительной перекачки оказалось недостаточно. Поэтому пришлось провести аварийный сброс части сточной воды.
Сейчас насос отремонтирован, специалисты в ближайшее время установят его на глубине 10 метров. Кроме того, в колодцах перед станцией устанавливают дополнительные ловушки для крупного мусора. Именно для предотвращения подобных случаев запрещено сбрасывать крупный мусор в систему водоотведения, обращают внимание в ресурсоснабжающей организации.
Вчера, 20 ноября, Пермская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку слива стоков в реку Ива. При необходимости ведомство примет меры прокурорского реагирования.