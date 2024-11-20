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Posted 20 ноября, 06:41

Published 20 ноября, 06:41

Modified 20 ноября, 06:43

Updated 20 ноября, 06:43

Стало известно, почему в реку Ива попали грязные стоки

Названа причина возмутившего пермяков загрязнения реки Ива

20 ноября 2024, 06:41
Фото: пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье».

Стало известно, почему в реку Ива попали грязные стоки

Сюжет
Коммунальный рай
Природоохранная прокуратура занялась проверкой инцидента.

Стала известна причина слива сточных вод в реку Ива, замеченного пермяками в прошлые выходные. Оказалось, что обломки досок повредили насосное оборудование станции «Садовый». Сначала насос сорвало с крепежа куском бруса, по неизвестным причинам оказавшимся в сети водоотведения. Второй резервный насос на следующий день тоже был поврежден похожим обломком дерева.

В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» сообщают, что насос вырвало с места, также на станции произошел дополнительный приток сточных вод из-за таяния снега. Из-за максимального объема стоков в связи с потеплением дополнительной перекачки оказалось недостаточно. Поэтому пришлось провести аварийный сброс части сточной воды.

Сейчас насос отремонтирован, специалисты в ближайшее время установят его на глубине 10 метров. Кроме того, в колодцах перед станцией устанавливают дополнительные ловушки для крупного мусора. Именно для предотвращения подобных случаев запрещено сбрасывать крупный мусор в систему водоотведения, обращают внимание в ресурсоснабжающей организации.

Вчера, 20 ноября, Пермская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку слива стоков в реку Ива. При необходимости ведомство примет меры прокурорского реагирования.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Экология#Новогор-прикамье#Малые реки#Мотовилихинский район#Река ива
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