Названа причина возмутившего пермяков загрязнения реки Ива

Сейчас насос отремонтирован, специалисты в ближайшее время установят его на глубине 10 метров. Кроме того, в колодцах перед станцией устанавливают дополнительные ловушки для крупного мусора. Именно для предотвращения подобных случаев запрещено сбрасывать крупный мусор в систему водоотведения, обращают внимание в ресурсоснабжающей организации.