Строителей Минобороны уличили в хищениях в Перми и Екатеринбурге

Во время следствия установлены новые обстоятельства хищения средств из бюджета. Выяснилось, что Сухов и Кравченко в 2021 году исполняли многомиллионные госконтракты на выполнение капремонта казарм одной из воинских частей в Свердловской области. Они завысили стоимость выполненных работ и похитили несколько десятков миллионов рублей, а затем распределили деньги между собой, сообщает официальный Telegram-канал военных следственных органов СК РФ.