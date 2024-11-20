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Posted 20 ноября, 10:34

Published 20 ноября, 10:34

Modified 20 ноября, 12:00

Updated 20 ноября, 12:00

Строителей Минобороны уличили в хищениях в Перми и Екатеринбурге

Строителей Минобороны уличили в хищениях в Перми и Екатеринбурге

20 ноября 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Возле кормушки
Ранее экс-начальника Военно-строительной компании арестовали, а его зама объявили в розыск.

Военные следственные органы СК России возбудили еще одно уголовное дело в отношении бывшего начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО «Специальные технологии строительства» Павла Кравченко. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при выполнении гособоронзаказа.

Во время следствия установлены новые обстоятельства хищения средств из бюджета. Выяснилось, что Сухов и Кравченко в 2021 году исполняли многомиллионные госконтракты на выполнение капремонта казарм одной из воинских частей в Свердловской области. Они завысили стоимость выполненных работ и похитили несколько десятков миллионов рублей, а затем распределили деньги между собой, сообщает официальный Telegram-канал военных следственных органов СК РФ.

Ранее Сергей Сухов, Дмитрий Сергель и Павел Кравченко стали фигурантами уголовного дела за хищение бюджетных средств при выполнении госконтракта по капремонту здания военного госпиталя в Перми. Им удалось похитить более 35 млн рублей. В начале октября Сухова арестовали, а Сергеля объявили в розыск и арестовали заочно. Главное военное следственное управления СК РФ взяло на контроль расследование уголовного дела.

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#Происшествия#Общество#Возле кормушки#Пермь#Уголовное дело
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