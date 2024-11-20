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Posted 20 ноября, 17:51

Published 20 ноября, 17:51

Modified 20 ноября, 17:52

Updated 20 ноября, 17:52

В ДТП под Полазной погибла 8-летняя девочка

Около Полазны автобус насмерть сбил 8-летнюю девочку

20 ноября 2024, 17:51
Фото: 1MI.

В ДТП под Полазной погибла 8-летняя девочка

Сюжет
Дтп
По факту ДТП проводится проверка

Рядом с Полазной, в деревне Пеньки сбили ребенка на пешеходном переходе. Дети только вышли из школьного автобуса, сообщили нам читатели

Как пояснили нам в полиции, ДТП произошло около 18:20 на 4 километре автодороги Пермь-Березники-Полазна-Сельское.

По предварительной информации, 63-летний водитель автобуса ПАЗ допустил наезд на 8-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате автоаварии девочка скончалась на месте происшествия от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Вчера, 19 ноября, около 23:50, в Чернушинском городском округе произошло смертельное ДТП, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По автодороге Чернушка — Тюш в направлении Чернушки за рулем автомобиля Nissan Serena ехал 44-летний водитель. По предварительным данным, на 4 километре трассы мужчина врезался в припаркованный грузовой автомобиль Sitrak. Водитель этой машины менял колесо. При этом он выставил впереди знак аварийной остановки и включил аварийную сигнализацию.

Однако в результате столкновения погибли водитель и два пассажира Nissan, а также мужчина, который помогал с заменой колеса.

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#Происшествия#Дтп
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