Около Полазны автобус насмерть сбил 8-летнюю девочку

По автодороге Чернушка — Тюш в направлении Чернушки за рулем автомобиля Nissan Serena ехал 44-летний водитель. По предварительным данным, на 4 километре трассы мужчина врезался в припаркованный грузовой автомобиль Sitrak. Водитель этой машины менял колесо. При этом он выставил впереди знак аварийной остановки и включил аварийную сигнализацию.