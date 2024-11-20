Пермь строит корабли! На судоверфи состоялась закладка круизного судна «Байкал»

Осенью на территории этнографического музея «Хохловка» установлен модульный причал для пришвартовывания различных типов судов, от пассажирских до круизных. Длина причала составляет 48 метров, что в два раза больше ранее установленных в крае конструкций. Такой причал является разборным (16 блоков), его можно транспортировать не только по воде, но и на автомобильном транспорте. В работе также причал для набережной музея-заповедника в Соликамске, установка запланирована весной 2025 года.