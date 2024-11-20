Пермь строит корабли! На судоверфи состоялась закладка круизного судна «Байкал»

Posted 20 ноября, 05:31
Published 20 ноября, 05:31
Modified 20 ноября, 05:33
Updated 20 ноября, 05:33
Ранее постройку корабля всегда начинали с закладки киля. В настоящее время в судостроении широко применяют секционный способ постройки корпусов, и «Байкал» будет построен по этой технологии. Проект разработан ООО «Эмпериум» по заказу ООО «ВодоходЪ».
Новое судно предназначено для путешествий по просторам озера Байкал. Секции будут изготавливаться на территории «Пермской судоверфи», а дальнейшая сборка и достроечные работы будут проводится по месту эксплуатации.
«Это первое в России круизное судно на электродвижении. Реализация проекта позволит привлечь другие большие заказы на Пермскую судоверфь, и такой большой завод будет загружен на полную мощность», — отметил руководитель проекта ООО «ВодоходЪ» Герман Чукавин.
«Мы получили действительно сложный, многомиллиардный заказ. И сейчас будем наращивать и укреплять строительные компетенции, чтобы оставаться единственным предприятием на Урале, способным строить такие суда. Работа будет вестись поэтапно», — отметил гендиректор ООО «ПСВ» Николай Малухин.
Напомним, работа «Пермской судоверфи» была возобновлена в 2021 году по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Учредителями ПСВ выступают АО «Фонд развития пермского края» (ФРПК) и ООО «Эмпериум».
Как отметил при создании «Пермской судоверфи» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, восстановление судостроения в Прикамье способствует экономическому росту региона, развитию речного туризма и открытию новых возможностей для развития малого и среднего бизнеса. Напомним в карточках, когда Пермь вернулась к судостроению, и что уже успела построить.
На предприятии ведется модернизация производственных мощностей — строительство новой котельной, забора, проводится обновление фасада и кровли, замена окон в производственных помещениях, а также проектирование капитального ремонта помещений и сооружений. Конец модернизации запланирован на конец 2025 года.
Продолжается строительство причалов. К началу навигации 2024 года предприятие изготовило 2 модульных причала для маломерных и круизных пассажирских судов в Перми. Они установлены у Речного вокзала Пермь-1 и на набережной микрорайона Закамск для обслуживания нового водного маршрута, который запустили в Перми. По нему курсировал современный и комфортабельный катамаран на электрической тяге, рассчитанный на 114 пассажиров.
Осенью на территории этнографического музея «Хохловка» установлен модульный причал для пришвартовывания различных типов судов, от пассажирских до круизных. Длина причала составляет 48 метров, что в два раза больше ранее установленных в крае конструкций. Такой причал является разборным (16 блоков), его можно транспортировать не только по воде, но и на автомобильном транспорте. В работе также причал для набережной музея-заповедника в Соликамске, установка запланирована весной 2025 года.
Также ПСВ построит не менее двух электросудов «Москва 2.0». Это прогулочные электросуда, которые будут полностью произведены пермскими корабелами в регионе от достапельного этапа до сдаточного, то есть от обработки металла и сварки секций корпусов судов до их испытаний перед сдачей заказчику на воде.
«Актив стал привлекательным, для инвестора в том числе. И это важно, ведь ключевая задача Фонда — обеспечить привлечение инвестиций в Пермский край», — отметил гендиректор ФРПК Юрий Аликин.
Пермская судоверфь — единственное судостроительное предприятие на Урале. Завод основан в 1931 году. На протяжении долгих десятилетий здесь строились гражданские суда — пассажирские и грузовые, в годы войны — специальные, для нужд фронта. В новую эпоху предприятие несколько раз меняло название и владельцев. В 2021 году завод перешел под контроль правительства Пермского края и вернул себе историческое название — ООО «Пермская судоверфь».
Главные задачи, которые предстоит выполнять предприятию — строить и обслуживать суда разного типа, принимать участие в масштабных региональных и федеральных программах по развитию водного транспорта. «Пермская судоверфь» развивается, опираясь на традиции, с уверенностью смотрит в будущее.