Пермская ЦБК заинтересована в развитии отечественного сектора химии для ЦБП

Posted 20 ноября, 09:00
Published 20 ноября, 09:00
Modified 20 ноября, 09:00
Updated 20 ноября, 09:00
Сессия объединила экспертов в области целлюлозно-бумажного и химического производства, а также представителей научного сообщества.
Ключевой темой обсуждения стало сотрудничество между химической и целлюлозно-бумажной отраслями на фоне изменений в российском рынке. Уход западных поставщиков в 2022 году заставил отечественные компании искать пути импортозамещения и развивать локальные технологии.
Как отметил генеральный директор ПЦБК Юрий Марков, сегодня перед отечественными производителями химии открываются большие возможности по освоению новых ниш на рынке химикатов для ЦБП. В частности у ПЦБК есть запрос на создание новых технологий и разработку специализированной продукции в этой области.
«Как заказчик мы открыты к экспериментам и готовы проводить опытные выработки. Особенно это касается сегмента специализированной химии, а также тех позиций, по которым у нас нет альтернативных поставщиков», — заявил он.
В ходе сессии участники обсудили потребности ЦБП и возможности химических компаний. Представители «Химпром», недавно вышедшей на рынок химии для ЦБП, поделились своими разработками. Также обсуждались вопросы очистки сточных вод и решения т. н. «смоляных затруднений». Среди участников были представители Кондопожского и Архангельского ЦБК, а также компаний «Пигмент», «Генезис БИО», «Креал» и «Радиан».
В рамках выставки ПЦБК представила свою продукцию, включая макулатурный тарный картон, бумагу для гофрирования и гофроупаковку, а также инновационные решения в области автоматизации. Кроме того, спикеры компании рассказали о применении искусственного интеллекта: от отбора резюме и организации рабочих процессов до анализа простоев оборудования.
Исследовательская сессия «Рынок химии для ЦБП России» стала площадкой для укрепления взаимодействия между целлюлозно-бумажной и химической отраслями, что особенно важно в условиях новых экономических реалий.