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Posted 20 ноября, 09:00

Published 20 ноября, 09:00

Modified 20 ноября, 09:00

Updated 20 ноября, 09:00

Пермская ЦБК заинтересована в развитии отечественного сектора химии для ЦБП

Пермская ЦБК заинтересована в развитии отечественного сектора химии для ЦБП

20 ноября 2024, 09:00
Фото: ПЦБК.
На полях международной выставки PulpFor 2024, проходившей в Санкт-Петербурге, состоялась исследовательская сессия «Рынок химии для ЦБП России: продукты и решения». Организаторами выступили Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) и научно-производственная компания «Химпром».

Сессия объединила экспертов в области целлюлозно-бумажного и химического производства, а также представителей научного сообщества.

Ключевой темой обсуждения стало сотрудничество между химической и целлюлозно-бумажной отраслями на фоне изменений в российском рынке. Уход западных поставщиков в 2022 году заставил отечественные компании искать пути импортозамещения и развивать локальные технологии.

Как отметил генеральный директор ПЦБК Юрий Марков, сегодня перед отечественными производителями химии открываются большие возможности по освоению новых ниш на рынке химикатов для ЦБП. В частности у ПЦБК есть запрос на создание новых технологий и разработку специализированной продукции в этой области.

«Как заказчик мы открыты к экспериментам и готовы проводить опытные выработки. Особенно это касается сегмента специализированной химии, а также тех позиций, по которым у нас нет альтернативных поставщиков», — заявил он.

В ходе сессии участники обсудили потребности ЦБП и возможности химических компаний. Представители «Химпром», недавно вышедшей на рынок химии для ЦБП, поделились своими разработками. Также обсуждались вопросы очистки сточных вод и решения т. н. «смоляных затруднений». Среди участников были представители Кондопожского и Архангельского ЦБК, а также компаний «Пигмент», «Генезис БИО», «Креал» и «Радиан».

В рамках выставки ПЦБК представила свою продукцию, включая макулатурный тарный картон, бумагу для гофрирования и гофроупаковку, а также инновационные решения в области автоматизации. Кроме того, спикеры компании рассказали о применении искусственного интеллекта: от отбора резюме и организации рабочих процессов до анализа простоев оборудования.

Исследовательская сессия «Рынок химии для ЦБП России» стала площадкой для укрепления взаимодействия между целлюлозно-бумажной и химической отраслями, что особенно важно в условиях новых экономических реалий.

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