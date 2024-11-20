Пермская ЦБК заинтересована в развитии отечественного сектора химии для ЦБП

Как отметил генеральный директор ПЦБК Юрий Марков, сегодня перед отечественными производителями химии открываются большие возможности по освоению новых ниш на рынке химикатов для ЦБП. В частности у ПЦБК есть запрос на создание новых технологий и разработку специализированной продукции в этой области.