properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 10:12

Published 20 ноября, 10:12

Modified 20 ноября, 14:40

Updated 20 ноября, 14:40

В Перми аэропорт «Большое Савино» перешел на зимнее расписание

Пермский аэропорт перешёл на зимний график работы

20 ноября 2024, 10:12
Фото: Международный аэропорт «Пермь».

В Перми аэропорт «Большое Савино» перешел на зимнее расписание

Сюжет
Аэропорт
Некоторые авиакомпании внесли изменения в расписание своих рейсов.

Международный аэропорт «Большое Савино» перешел на зимний график работы. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, авиаперевозчики обновили направления полетов, а также поменяли расписание рейсов.

Жители Перми по-прежнему может летать в столицу каждый день: шесть рейсов садятся в Шереметьево, а один — во Внуково. Улететь в Питер тоже можно ежедневно. Туда осуществляют рейсы «Россия» и «Победа», а с 25 декабря по 11 января еще и Smartavia.

Также каждый день из Перми можно вылететь в Новосибирск (перевозчик — S7 Airlines). В Тюмень и Когалым по воздуху без пересадок пермяки могут попасть только раз в неделю — в этом поможет авиакомпания «ЮТэйр». Дважды в неделю из Перми осуществляются рейсы в Казань, Самару, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Сургут и Нарьян-Мар.

В Сочи жители Прикамья смогут летать 10 раз в неделю. На этом направлении работают сразу четыре перевозчика: «Победа», «Аэрофлот», «Северный Ветер» и «Икар».

С ноября у пермяков появилась возможность слетать на Гоа и Пхукет (перевозчик Azur Air). Кроме того, планируются перелеты в Египет — Хургаду и Шарм-Эль-Шейх.

Один раз в неделю из Перми можно улететь в Ереван, Баку и узбекский Наманган. В пермском аэропорту обращают внимание, что «всего в осенне-зимнем сезоне 2024-2025 из аэропорта „Большое Савино“ будут доступны 18 направлений по России и СНГ, а также рейсы в Египет, Таиланд и Индию».

Читайте также:
В Пермь хочет зайти международная сеть «цифровых» кофеен «Дринкит»В Перми за месяц работы каршеринга водители автомобилей устроили девять ДТПСбербанк снова поднял ставку по ипотеке. Чего ожидать от льготных программ?
#Аэропорт#Пермь#Россия#Аэрофлот#Тюмень#Победа#Москва#Казань#Пхукет#Рейсы#Сочи#Красноярск#Новосибирск#Гоа#Махачкала#Баку#Хургада#Сургут#Минеральные Воды#Икар#Когалым#Smartavia#Ереван
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика