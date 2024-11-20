Пермский аэропорт перешёл на зимний график работы

Posted 20 ноября, 10:12
Published 20 ноября, 10:12
Modified 20 ноября, 14:40
Updated 20 ноября, 14:40
Международный аэропорт «Большое Савино» перешел на зимний график работы. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, авиаперевозчики обновили направления полетов, а также поменяли расписание рейсов.
Жители Перми по-прежнему может летать в столицу каждый день: шесть рейсов садятся в Шереметьево, а один — во Внуково. Улететь в Питер тоже можно ежедневно. Туда осуществляют рейсы «Россия» и «Победа», а с 25 декабря по 11 января еще и Smartavia.
Также каждый день из Перми можно вылететь в Новосибирск (перевозчик — S7 Airlines). В Тюмень и Когалым по воздуху без пересадок пермяки могут попасть только раз в неделю — в этом поможет авиакомпания «ЮТэйр». Дважды в неделю из Перми осуществляются рейсы в Казань, Самару, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Сургут и Нарьян-Мар.
В Сочи жители Прикамья смогут летать 10 раз в неделю. На этом направлении работают сразу четыре перевозчика: «Победа», «Аэрофлот», «Северный Ветер» и «Икар».
С ноября у пермяков появилась возможность слетать на Гоа и Пхукет (перевозчик Azur Air). Кроме того, планируются перелеты в Египет — Хургаду и Шарм-Эль-Шейх.
Один раз в неделю из Перми можно улететь в Ереван, Баку и узбекский Наманган. В пермском аэропорту обращают внимание, что «всего в осенне-зимнем сезоне 2024-2025 из аэропорта „Большое Савино“ будут доступны 18 направлений по России и СНГ, а также рейсы в Египет, Таиланд и Индию».