Пермский аэропорт перешёл на зимний график работы

Также каждый день из Перми можно вылететь в Новосибирск (перевозчик — S7 Airlines). В Тюмень и Когалым по воздуху без пересадок пермяки могут попасть только раз в неделю — в этом поможет авиакомпания «ЮТэйр». Дважды в неделю из Перми осуществляются рейсы в Казань, Самару, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Сургут и Нарьян-Мар.