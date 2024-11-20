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Posted 20 ноября, 12:52

Published 20 ноября, 12:52

Modified 20 ноября, 12:54

Updated 20 ноября, 12:54

Пермяков просят пройти опрос на тему товарного знака «Счастье не за горами»

20 ноября 2024, 12:52
На заполнение потребуется всего пара минут.

В Перми продолжается правовой спор о товарном знаке «Счастье не за горами». На этом фоне появился социологический опрос, по которому граждане могут стать виртуальным «присяжным».

Принять участие можно по ссылке. Проект осуществляется Pro bono при поддержке: Properm.ru, Адвокатское бюро «Ахметов, Хозяйкин и партнеры», ООО «Вебмедведь».

В 2023 году пермский бизнесмен Алексей Мальцев зарегистрировал товарный знак «Счастье не за горами», что дает ему право использовать фразу в коммерческих целях, например, размещать на своих товарах. Автор арт-объекта Борис Матросов выступил против, и сейчас добивается признания регистрации товарного знака недействительной.

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