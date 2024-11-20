Пермяков просят пройти опрос на тему товарного знака «Счастье не за горами»

В 2023 году пермский бизнесмен Алексей Мальцев зарегистрировал товарный знак «Счастье не за горами», что дает ему право использовать фразу в коммерческих целях, например, размещать на своих товарах. Автор арт-объекта Борис Матросов выступил против, и сейчас добивается признания регистрации товарного знака недействительной.