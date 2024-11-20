Полиция опровергла сообщения о разгуливающем по Кизелу маньяке с ножом

Posted 20 ноября, 08:12
Published 20 ноября, 08:12
Modified 20 ноября, 08:14
Updated 20 ноября, 08:14
В полиции опровергли информацию о маньяке, который ходит по Кизелу. Ранее в социальных сетях распространились сообщения о появлении злоумышленника в городе.
В частности, в Telegram-канале «ЧП Пермь | новости» выложено видеосообщение, в котором показаны следы крови в подъезде. «Тут просто все в крови, все в крови! Вот этот шизик, короче, ходит здесь <…> Вот даже свежее есть», — говорит голос за кадром. Кроме того, прикреплено сообщение от неизвестного пользователя, который утверждает, что маньяк «недавно на Финском порезал двух мальчиков», и просит быть осторожнее. «Странно, но в Кизеле нет ничего, связанного с „финским“, согласно Яндекс картам», — отвечают анониму в комментариях.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, никакого маньяка в Кизеле на самом деле нет. По информации правоохранителей, 19 ноября в отдел полиции (дислокация Кизел) МО МВД России «Губахинский» из больницы поступили сообщения, что к врачам обратили два местных жителя в возрасте 26 и 24 лет. У молодых людей травмы — резаные раны рук.
По предварительной информации, парни были ранены во время ссоры со знакомым в подъезде одного из домов в Кизеле. Все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас полицейские проводят проверку, по ее завершении будет принято процессуальное решение.