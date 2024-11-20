Полиция опровергла сообщения о разгуливающем по Кизелу маньяке с ножом

В частности, в Telegram-канале «ЧП Пермь | новости» выложено видеосообщение, в котором показаны следы крови в подъезде. «Тут просто все в крови, все в крови! Вот этот шизик, короче, ходит здесь <…> Вот даже свежее есть», — говорит голос за кадром. Кроме того, прикреплено сообщение от неизвестного пользователя, который утверждает, что маньяк «недавно на Финском порезал двух мальчиков», и просит быть осторожнее. «Странно, но в Кизеле нет ничего, связанного с „финским“, согласно Яндекс картам», — отвечают анониму в комментариях.