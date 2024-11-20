properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 08:12

Published 20 ноября, 08:12

Modified 20 ноября, 08:14

Updated 20 ноября, 08:14

В полиции Прикамья опровергли появление маньяка с ножом в Кизеле

Полиция опровергла сообщения о разгуливающем по Кизелу маньяке с ножом

20 ноября 2024, 08:12
Фото: ideogram.ai.

В полиции Прикамья опровергли появление маньяка с ножом в Кизеле

Утром в соцсетях стали распространяться сообщения о том, что какой-то мужчина ранил двух парней.

В полиции опровергли информацию о маньяке, который ходит по Кизелу. Ранее в социальных сетях распространились сообщения о появлении злоумышленника в городе.

В частности, в Telegram-канале «ЧП Пермь | новости» выложено видеосообщение, в котором показаны следы крови в подъезде. «Тут просто все в крови, все в крови! Вот этот шизик, короче, ходит здесь <…> Вот даже свежее есть», — говорит голос за кадром. Кроме того, прикреплено сообщение от неизвестного пользователя, который утверждает, что маньяк «недавно на Финском порезал двух мальчиков», и просит быть осторожнее. «Странно, но в Кизеле нет ничего, связанного с „финским“, согласно Яндекс картам», — отвечают анониму в комментариях.

Фото: Telegram-канал «ЧП Пермь | новости»

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, никакого маньяка в Кизеле на самом деле нет. По информации правоохранителей, 19 ноября в отдел полиции (дислокация Кизел) МО МВД России «Губахинский» из больницы поступили сообщения, что к врачам обратили два местных жителя в возрасте 26 и 24 лет. У молодых людей травмы — резаные раны рук.

По предварительной информации, парни были ранены во время ссоры со знакомым в подъезде одного из домов в Кизеле. Все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас полицейские проводят проверку, по ее завершении будет принято процессуальное решение.

Читайте также:
В Перми задержали двух подозреваемых в распространении детской порнографииВ ДТП в Чернушинском районе погибли четыре человекаВ ночном ДТП на шоссе Космонавтов пострадали пять человек. В каком они состоянии
#Происшествия#Пермь#Маньяк#Кизел#Полиция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика