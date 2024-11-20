Причиной аварии в Березниках стало повреждение энергокабеля

Posted 20 ноября, 14:11
Published 20 ноября, 14:11
Modified 20 ноября, 14:13
Updated 20 ноября, 14:13
По информации министерства ЖКХ в Березниках неизвестными поврежден кабель 10 кВ. Без электричества на непродолжительное время остались– северо-восточная часть города и ближайшие населённые пункты. «Встали» ВНС 17 и 18.
Были обесточены квадраты улиц Юбилейная — Ломоносова — Советский проспект — Свердлова, а также Юбилейная — Мира — Пятилетки — Свердлова.
Бригада ОРЭС выехала на объект, сделала переключение на резервную ветку. Водоснабжение и электроснабжение восстановлено менее чем за час, сообщают порталу Properm.ru в ведомстве.