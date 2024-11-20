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Posted 20 ноября, 14:11

Published 20 ноября, 14:11

Modified 20 ноября, 14:13

Updated 20 ноября, 14:13

Причиной аварии на севере Пермского края стало повреждение энергокабеля 10 кВ

Причиной аварии в Березниках стало повреждение энергокабеля

20 ноября 2024, 14:11
Фото: 1MI.

Причиной аварии на севере Пермского края стало повреждение энергокабеля 10 кВ

Сюжет
Коммунальный рай
Сейчас сообщают о восстановлении энерго- и водоснабжения

По информации министерства ЖКХ в Березниках неизвестными поврежден кабель 10 кВ. Без электричества на непродолжительное время остались– северо-восточная часть города и ближайшие населённые пункты. «Встали» ВНС 17 и 18.

Были обесточены квадраты улиц Юбилейная — Ломоносова — Советский проспект — Свердлова, а также Юбилейная — Мира — Пятилетки — Свердлова.

Бригада ОРЭС выехала на объект, сделала переключение на резервную ветку. Водоснабжение и электроснабжение восстановлено менее чем за час, сообщают порталу Properm.ru в ведомстве.

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#Происшествия#Коммунальный рай#Березники#Энергетика#Энергоснабжение
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