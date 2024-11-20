С березниковского водозабора «Извер» увезли генератор. Что теперь будет с водой?

Posted 20 ноября, 12:03
Published 20 ноября, 12:03
Modified 20 ноября, 12:06
Updated 20 ноября, 12:06
Специалисты Березниковских электрических сетей филиала «Пермэнерго» увезли резервный источник электроснабжения (РИСЭ) мощностью 400 кВА с территории водозабора «Извер» в Березниках на производственную базу энергетиков. Перемещение выполнялось по решению Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Пермского края, отмечают в «Россети-Урал».
Напомним, что генератор оказался на водозаборе после того, как в Пермском крае со 2 ноября шли обильные ливни, переходящие в снегопады, метеорическую обстановку осложняли порывы шквалистого ветра. В следствии чего произошли падения деревьев на провода, обрывы проводов и технологические нарушения на линиях электропередачи.
Особенно сложной была ситуация в Соликамском, Березниковском и Чердынском округах.
Для ликвидации последствий непогоды были задействованы бригады компаний «Россети Урал», «Краевые электрические сети», «ОРЭС-Прикамья» и «Уралкалий». Усилиями объединенной группировки энергетиков 7 ноября одна из воздушных линий была включена, напряжение было подано на насосное оборудование водозабора. «Извер» был запущен в работу.
Резервный источник электроснабжения мощностью 400 кВА, предоставленный компанией «Россети Урал», остается на коммунальном объекте — на случай непредвиденных обстоятельств, сообщали тогда в компании.
Сейчас генератор покинул территорию водозабора. Сложность операции состояла в том, что дорога от водозабора до населенного пункта Троицк, где начинается автодорога общего пользования, проложена по грунтам с пониженной несущей способностью, в условиях оттепели лесные дороги превратились в абсолютно непроезжее для колесной спецтехники болото.
В связи с этим было принято нестандартное решение: усилить сцепку автомобиля «Урал» 4310 и дизель-электростанции на колесном шасси бульдозером ЧТЗ Б-10.
Отметим, что РИСЭ на колесном шасси весит порядка 9 тонн. Грунтозацепы гусениц мощной спецтехники — бульдозера «Б-10» в какой-то мере позволили ему «держать» трассу и обеспечить тягу получившемуся автопоезду. Сзади караван страховал колесный экскаватор.
Движение колонны было начато после 13:00 19 ноября. Трасса протяженностью 8 километров проходила по лесистой пересеченной местности, которую пересекали целых шесть логов. Логистическая операция была завершена после 20 часов.
В настоящее время РИСЭ направляется на производственную базу Центральных электрических сетей пермского филиала «Россети Урал».