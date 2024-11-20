С березниковского водозабора «Извер» увезли генератор. Что теперь будет с водой?

Напомним, что генератор оказался на водозаборе после того, как в Пермском крае со 2 ноября шли обильные ливни, переходящие в снегопады, метеорическую обстановку осложняли порывы шквалистого ветра. В следствии чего произошли падения деревьев на провода, обрывы проводов и технологические нарушения на линиях электропередачи.