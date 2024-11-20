Стало известно, когда в Перми пройдут городские ёлки

Posted 20 ноября, 15:54
Published 20 ноября, 15:54
Modified 20 ноября, 15:55
Updated 20 ноября, 15:55
О планах властей города на новогодние каникулы в своем телеграм-канале рассказал мэр Эдуард Соснин.
С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года на набережной Камы в хрустальном зале будет работать резиденция Деда Мороза. 26 декабря в МАУК «Пермский городской дворец культуры им. Солдатова» пройдет Главная городская ёлка, 8 января 2025 года состоится Рождественский концерт, а 11 и 12 января 2025 пройдут Рождественские ёлки.
«В этом году концепция празднования посвящена пермскому гостеприимству. Особое внимание традиционно уделили главной площади города — эспланаде, где появится ледовый комплекс „Большое пермское чаепитие“. Он будет состоять из 14 ледовых объектов, 10 ледовых горок с высотой ската до 3 метров и 9 эксклюзивных декораций в виде десертов», — сообщает глава Перми.
В новогоднюю ночь и праздничные дни будет изменено расписание городского общественного транспорта. 31 декабря маршруты будут работать по расписаниям на воскресные дни с отправлениями до 23.00. Также некоторые маршруты будут работать в Новогоднюю ночь с 01:00 до 04:00 с интервалом в 30 минут.