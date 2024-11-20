Стало известно, когда в Перми пройдут городские ёлки

В новогоднюю ночь и праздничные дни будет изменено расписание городского общественного транспорта. 31 декабря маршруты будут работать по расписаниям на воскресные дни с отправлениями до 23.00. Также некоторые маршруты будут работать в Новогоднюю ночь с 01:00 до 04:00 с интервалом в 30 минут.