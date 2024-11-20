Строительство двух электросудов «Москва 2.0» Пермская судоверфь начнет в 2025 году

«Сейчас нами выполняются заказы по строительству причальных комплексов для электросудов Москвы, в работе обычные причальные комплексы для региона. В этом году мы должны начать формирование секций корпуса круизного электросудна „Байкал“ гостиничного типа. При этом мощности верфи позволяют взять в реализацию еще несколько проектов. Это позволит верфи Emperium в Ленобласти разгрузить свои стапели и взять новые заказы», — говорит Малухин.