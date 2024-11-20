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Posted 20 ноября, 03:45

Published 20 ноября, 03:45

Modified 20 ноября, 03:47

Updated 20 ноября, 03:47

В 2025 году Пермская судоверфь начнет строительство прогулочных электросудов

Строительство двух электросудов «Москва 2.0» Пермская судоверфь начнет в 2025 году

20 ноября 2024, 03:45
Фото: Sitronics Group.

В 2025 году Пермская судоверфь начнет строительство прогулочных электросудов

Проект будет реализован по заказу АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

В 2025 году Пермская судоверфь начнет строить два электросудна «Москва 2.0», одно из которых будет курсировать в Прикамье. Проект реализуют по заказу АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), сообщает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

Новую модель электросудов «Москва 2.0» разработало конструкторское бюро частного судостроительного предприятия Emperium. Работы над первым судном начались в этом году, его вместимость составит 130 пассажиров. Судно оснастят баром, рестораном, бизнес-залом, верхней палубой с навесом, а также наклонным остеклением салона.

Для Пермской судоверфи «Москва 2.0» станет первым проектом по строительству прогулочных электросудов. Суда полностью произведут в Прикамье, от обработки металла и сварки секций корпусов судов до их испытаний перед сдачей заказчику на воде. По словам главы предприятия Николая Малухина, решение передать строительство части электросудов из партии Пермской судоверфи было обусловлено с несколькими факторами:

«Сейчас нами выполняются заказы по строительству причальных комплексов для электросудов Москвы, в работе обычные причальные комплексы для региона. В этом году мы должны начать формирование секций корпуса круизного электросудна „Байкал“ гостиничного типа. При этом мощности верфи позволяют взять в реализацию еще несколько проектов. Это позволит верфи Emperium в Ленобласти разгрузить свои стапели и взять новые заказы», — говорит Малухин.

Закладка судов планируется в первой половине 2025 года, а сдача — к навигации 2026 года.

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#Автобусы#Общественный транспорт#Автопарк#Пермская судоверфь#ГТЛК#Москва 2.0
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