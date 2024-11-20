Строительство нового корпуса гимназии № 10 в Перми обойдется властям в миллиард

По словам заместителя мэра Перми Яны Фурман, источником финансирования выступят деньги строительных компаний. Средства поступят в 2024 году в размере 218,4 млн рублей. Сумма условно утвержденных расходов в 2025 году составит 295,5 млн рублей и в 2026 году 693 млн рублей. Замглавы гордумы Наталья Мельник отметила, решения по этому инвестиционному проекту приняли 15 ноября на заседании, протокол поступил в думу.