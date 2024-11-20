Строительство нового корпуса гимназии № 10 в Перми обойдется властям в миллиард

Posted 20 ноября, 10:58
Published 20 ноября, 10:58
Modified 20 ноября, 11:00
Updated 20 ноября, 11:00
На возведение нового корпуса гимназии №10 в Перми власти потратят 1 млрд 207 млн рублей. Планы по строительству объекта в 2025–2026 годах были озвучены на пленарном заседании Пермской гордумы, сообщает «Новый компаньон». Учебное заведение планируется построить на проспекте Парковый, 27.
По словам заместителя мэра Перми Яны Фурман, источником финансирования выступят деньги строительных компаний. Средства поступят в 2024 году в размере 218,4 млн рублей. Сумма условно утвержденных расходов в 2025 году составит 295,5 млн рублей и в 2026 году 693 млн рублей. Замглавы гордумы Наталья Мельник отметила, решения по этому инвестиционному проекту приняли 15 ноября на заседании, протокол поступил в думу.
Мельник подчеркивает, что в проекте имеются юридические и технические недостатки. Их планируется устранить проектом решения, который подготовил и одобрил комитет по бюджету и налогам.
Депутаты городской думы поддержали проект.