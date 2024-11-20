«Только мы добрые». Как прихожанка сбежала из пермского «Нового Завета»

— Несколько миллионов, наверное. И ты даже этого не замечаешь, в моменте ты это все не видишь. И к ним ты относишься как к людям, которые тебе очень сильно хотят помочь и так далее. А по факту ты понимаешь, что им вообще на тебя плевать. И самое интересное, они же не хотят отпускать от себя людей, когда уходишь. Они, во-первых, все знают, где ты живешь. Потому что все хотят к тебе в гости, ты их приглашаешь. Они все в курсе, где ты живешь, в курсе, где ты учишься, чем ты занимаешься. Вообще в курсе твоей личной жизни. И когда такое происходит, что ты неделю не на связи, никому не сообщаешь, они бьют тревогу, едут тебя искать.