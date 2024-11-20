Цены на балет «Щелкунчик» достигли уже 40 тысяч рублей

Николай Цискаридзе одним из первых в этом году высказался негативно и резко о высоких ценах на театральные билеты. На форуме «Знание» он заявил: «Достать билеты в театр никогда не было легко, другое дело, что это не стоило как чугунный мост. Я не поддерживаю это. Не может билет на спектакль стоить столько же, сколько месячный оклад человека. Это ненормально!»