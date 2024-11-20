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Posted 20 ноября, 08:37

Published 20 ноября, 08:37

Modified 20 ноября, 12:55

Updated 20 ноября, 12:55

Цены на балет «Щелкунчик» в Перми не меньше, чем в Москве или Санкт-Петербурге

Цены на балет «Щелкунчик» достигли уже 40 тысяч рублей

20 ноября 2024, 08:37
Фото: Пермского театра оперы и балета.

Цены на балет «Щелкунчик» в Перми не меньше, чем в Москве или Санкт-Петербурге

Столичные театры, как и Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского опубликовали афишу и начали продажу билетов на самый знаменитый новогодний спектакль «Щелкунчик». Цены на билеты в театры вызвали очередную волну негодования у пользователей соцсетей.

В Пермский театр оперы и балета на «Щелкунчик» можно купить билеты по цене от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, если пойти в театр 31 декабря. В первые дни нового года максимальная стоимость билета составляет 16 тыс. рублей, а минимальная — 7 тыс. рублей.

Чтобы сходить в Перми на «Щелкунчика» семьей из 3 человек, нужно минимум 30 тыс. рублейЧтобы сходить в Перми на «Щелкунчика» семьей из 3 человек, нужно минимум 30 тыс. рублей
Чтобы сходить в Перми на «Щелкунчика» семьей из 3 человек, нужно минимум 30 тыс. рублей

«Михайловский театр» (Санкт-Петербург) объявил продажу билетов на «Щелкунчик» еще в октябре, самые дешевые билеты — по 3 тыс. рублей — очень быстро раскупили. Сейчас стоимость имеющихся в наличии билетов начинается от 6 тыс. рублей, а в партере цена от 12,5 тыс. рублей до 30 и даже 40 тыс. рублей (на первых рядах).

Пока «Михайловский» театр лидирует по ценам на самый известный новогодний балетПока «Михайловский» театр лидирует по ценам на самый известный новогодний балет
Пока «Михайловский» театр лидирует по ценам на самый известный новогодний балет


В «Мариинском театре» премьера балета Петра Чайковского в хореографии Льва Иванова состоялась впервые в России — 6 декабря 1892 года. Цены на билет на классическую постановку — от 10 до 30 тыс. рублей (музыка Петра Чайковского, либретто Мариуса Петипа по сказке Э.Т.А. Гофмана, в редакции Василия Вайнонена, хореография Василия Вайнонена (1934), художник-постановщик — Симон Вирсаладзе (1954). Цены на балет в редакции ректора Академии русского балета им. Вагановой, народного артиста России Николая Цискаридзе — от 5 тыс. до 14 тыс. рублей.

Цены на билеты в Мариинский театр сопоставимы с ценами в Пермский театр оперы и балетаЦены на билеты в Мариинский театр сопоставимы с ценами в Пермский театр оперы и балета
Цены на билеты в Мариинский театр сопоставимы с ценами в Пермский театр оперы и балета

Николай Цискаридзе одним из первых в этом году высказался негативно и резко о высоких ценах на театральные билеты. На форуме «Знание» он заявил: «Достать билеты в театр никогда не было легко, другое дело, что это не стоило как чугунный мост. Я не поддерживаю это. Не может билет на спектакль стоить столько же, сколько месячный оклад человека. Это ненормально!»

Кроме того, в Мариинском театре показывают «Щелкунчика» в обработке Михаила Шемякина, цены чуть ниже, чем на «классическую» версию, от 9 тыс. до 18 тыс. рублей.

В Новосибирске цены на «Щелкунчик» составляют от 5 до 12,5 тыс. рублей. А самые недорогие билеты в Кирове — на балетный спектакль П. И. Чайковского «Щелкунчик» в исполнении Театра балета, Детской школы классического танца города Кирова и Вятского симфонического оркестра имени В А. Раевского. Ведущие партии в спектаклях исполняют солисты Московского государственного театра балета классической хореографии. Цены — от 700 рублей до 1,2 тыс. рублей.

#Театр#Пермский театр оперы и балета#Мариинский театр#Михайловский театр#Щелкунчик#Цискаридзе
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