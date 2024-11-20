Цены на балет «Щелкунчик» достигли уже 40 тысяч рублей

Posted 20 ноября, 08:37
Published 20 ноября, 08:37
Modified 20 ноября, 12:55
Updated 20 ноября, 12:55
В Пермский театр оперы и балета на «Щелкунчик» можно купить билеты по цене от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, если пойти в театр 31 декабря. В первые дни нового года максимальная стоимость билета составляет 16 тыс. рублей, а минимальная — 7 тыс. рублей.
«Михайловский театр» (Санкт-Петербург) объявил продажу билетов на «Щелкунчик» еще в октябре, самые дешевые билеты — по 3 тыс. рублей — очень быстро раскупили. Сейчас стоимость имеющихся в наличии билетов начинается от 6 тыс. рублей, а в партере цена от 12,5 тыс. рублей до 30 и даже 40 тыс. рублей (на первых рядах).
В «Мариинском театре» премьера балета Петра Чайковского в хореографии Льва Иванова состоялась впервые в России — 6 декабря 1892 года. Цены на билет на классическую постановку — от 10 до 30 тыс. рублей (музыка Петра Чайковского, либретто Мариуса Петипа по сказке Э.Т.А. Гофмана, в редакции Василия Вайнонена, хореография Василия Вайнонена (1934), художник-постановщик — Симон Вирсаладзе (1954). Цены на балет в редакции ректора Академии русского балета им. Вагановой, народного артиста России Николая Цискаридзе — от 5 тыс. до 14 тыс. рублей.
Николай Цискаридзе одним из первых в этом году высказался негативно и резко о высоких ценах на театральные билеты. На форуме «Знание» он заявил: «Достать билеты в театр никогда не было легко, другое дело, что это не стоило как чугунный мост. Я не поддерживаю это. Не может билет на спектакль стоить столько же, сколько месячный оклад человека. Это ненормально!»
Кроме того, в Мариинском театре показывают «Щелкунчика» в обработке Михаила Шемякина, цены чуть ниже, чем на «классическую» версию, от 9 тыс. до 18 тыс. рублей.
В Новосибирске цены на «Щелкунчик» составляют от 5 до 12,5 тыс. рублей. А самые недорогие билеты в Кирове — на балетный спектакль П. И. Чайковского «Щелкунчик» в исполнении Театра балета, Детской школы классического танца города Кирова и Вятского симфонического оркестра имени В А. Раевского. Ведущие партии в спектаклях исполняют солисты Московского государственного театра балета классической хореографии. Цены — от 700 рублей до 1,2 тыс. рублей.