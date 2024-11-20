Уволен ли главврач соликамской больницы за грибок на стенах? Properm. ru узнали ответ

Posted 20 ноября, 08:57
Published 20 ноября, 08:57
Modified 20 ноября, 12:47
Updated 20 ноября, 12:47
В городской детской больнице Соликамска проводится работа по устранению нарушений, выявленных во время проверки городской прокуратуры. Главный врач Николай Левко продолжает исполнять свои обязанности, сообщили Properm.ru в пресс-службе Минздрава Пермского края. Ранее в Telegram-канале «СлуховойАнализатор» появилась информация, что Левко решил покинуть занимаемую должность, но краевые власти ее опровергают. Главврач работает в детской больнице более 40 лет, в статусе руководителя медучреждения — свыше 33 лет.
Недавняя совместная проверка сотрудников прокуратуры, регионального Управления Роспотребнадзора, а также Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае выявила нарушения в детской больнице Соликамска. Во время проверки выяснилось, что стены в медучреждении поражены грибком, а в отдельных палатах, пищеблоке и на цокольном этаже здания необходимо провести дезинсекцию. Прокуратура внесла главврачу представление и возбудила в отношении двух должностных лиц дела об административных правонарушениях по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических требований и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Сегодня утром, 20 ноября, в официальной группе детской больницы в соцсети «ВКонтакте» появился комментарий руководства учреждения. «В настоящее время в палаты с дефектами и повреждением стен доступ пациентам закрыт. Своими силами проведен частичный ремонт. Проходят конкурсные процедуры для определения исполнителя ремонтных работ», — говорится в сообщении. Также на согласовании находится смета на капремонт кровли, отделений стационара и замену окон. Дополнительно проведены две внеплановые обработки помещений больницы от насекомых.