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Posted 20 ноября, 08:57

Published 20 ноября, 08:57

Modified 20 ноября, 12:47

Updated 20 ноября, 12:47

Уволен ли главврач детской больницы в Соликамске после выявленных нарушений

Уволен ли главврач соликамской больницы за грибок на стенах? Properm. ru узнали ответ

20 ноября 2024, 08:57
Фото: ideogram.ai; пресс-служба администрации Соликамского городского округа.

Уволен ли главврач детской больницы в Соликамске после выявленных нарушений

Сюжет
Медицина в Прикамье
Недавно прокуратура провела проверку и нашла нарушения в учреждении.

В городской детской больнице Соликамска проводится работа по устранению нарушений, выявленных во время проверки городской прокуратуры. Главный врач Николай Левко продолжает исполнять свои обязанности, сообщили Properm.ru в пресс-службе Минздрава Пермского края. Ранее в Telegram-канале «СлуховойАнализатор» появилась информация, что Левко решил покинуть занимаемую должность, но краевые власти ее опровергают. Главврач работает в детской больнице более 40 лет, в статусе руководителя медучреждения — свыше 33 лет.

Недавняя совместная проверка сотрудников прокуратуры, регионального Управления Роспотребнадзора, а также Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае выявила нарушения в детской больнице Соликамска. Во время проверки выяснилось, что стены в медучреждении поражены грибком, а в отдельных палатах, пищеблоке и на цокольном этаже здания необходимо провести дезинсекцию. Прокуратура внесла главврачу представление и возбудила в отношении двух должностных лиц дела об административных правонарушениях по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических требований и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Сегодня утром, 20 ноября, в официальной группе детской больницы в соцсети «ВКонтакте» появился комментарий руководства учреждения. «В настоящее время в палаты с дефектами и повреждением стен доступ пациентам закрыт. Своими силами проведен частичный ремонт. Проходят конкурсные процедуры для определения исполнителя ремонтных работ», — говорится в сообщении. Также на согласовании находится смета на капремонт кровли, отделений стационара и замену окон. Дополнительно проведены две внеплановые обработки помещений больницы от насекомых.

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#Общество#Медицина в Прикамье#Пермь#Детский мир#Прокуратура#Больница#Соликамск#Минздрав
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