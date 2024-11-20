Уволен ли главврач соликамской больницы за грибок на стенах? Properm. ru узнали ответ

Недавняя совместная проверка сотрудников прокуратуры, регионального Управления Роспотребнадзора, а также Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае выявила нарушения в детской больнице Соликамска. Во время проверки выяснилось, что стены в медучреждении поражены грибком, а в отдельных палатах, пищеблоке и на цокольном этаже здания необходимо провести дезинсекцию. Прокуратура внесла главврачу представление и возбудила в отношении двух должностных лиц дела об административных правонарушениях по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических требований и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.