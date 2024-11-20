В деле общественника, шантажировавшего казино, появился новый эпизод

Ранее общественник был уличён в получении коммерческого подкупа от Валерия Благиных, осужденного за организацию четырёх нелегальных игровых клубов в Перми. Расследование в отношении Печёнкина завершено, уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд, сообщает издание. Мужчина в период с марта по август 2022 года ежемесячно требовал и получал от участников преступной группы деньги, в общей сумме более 300 тыс. рублей, за неразглашение известной ему информации, а также за необращение в правоохранительные органы.