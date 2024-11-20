В деле общественника, шантажировавшего казино, появился новый эпизод

Posted 20 ноября, 13:21
Published 20 ноября, 13:21
Modified 20 ноября, 13:23
Updated 20 ноября, 13:23
Дмитрий Печёнкин, руководитель АНО «Организация экономической безопасности и гражданского контроля» («ОЭБиГК»), стал обвиняемым по ещё одному эпизоду — о вымогательстве коммерческого подкупа у АО «СпортБет». Об этом сообщает РБК-Пермь.
Ранее общественник был уличён в получении коммерческого подкупа от Валерия Благиных, осужденного за организацию четырёх нелегальных игровых клубов в Перми. Расследование в отношении Печёнкина завершено, уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд, сообщает издание. Мужчина в период с марта по август 2022 года ежемесячно требовал и получал от участников преступной группы деньги, в общей сумме более 300 тыс. рублей, за неразглашение известной ему информации, а также за необращение в правоохранительные органы.
Дмитрий Печёнкин находится под стражей с 8 июня 2024 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия, в крупном размере).
19 сентября 2024 года к этому делу присоединено ещё одно, которое прежде расследовалось полицией. Первоначальная квалификация о вымогательстве 375 тыс. руб. (п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ) у АО «СпортБет» изменена. 26 октября Печёнкин обвинен в вымогательстве коммерческого подкупа (пп. «б, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ).
В СКР полагают, что начальник АНО «ОЭБиГК» пользовался своим общественным положением в корыстных интересах. Так, в обмен за получение денег от Благиных он обещал не сообщать в правоохранительные органы о выявленном незаконном игорном бизнесе. 28 октября уголовное дело Печёнкина направлено из СКР в прокуратуру Пермского края для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
На изучение собранных улик надзорный орган отвел 30 суток. Поэтому прокуратура добилась продления ареста обвиняемого на срок до 8 декабря.
Печёнкин известен как эксперт в игровом бизнесе. Как оказалось, он вымогал у подпольных казино деньги. При том, действовал не только в Пермском крае, но и посещал с целью шантажа соседние регионы, в частности, Тюменскую и Свердловскую области.