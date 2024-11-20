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Posted 20 ноября, 13:21

Published 20 ноября, 13:21

Modified 20 ноября, 13:23

Updated 20 ноября, 13:23

Пермский общественник шантажировал еще одну букмекерскую контору

В деле общественника, шантажировавшего казино, появился новый эпизод

20 ноября 2024, 13:21
Фото: соцсети Дмитрия Печёнкина.

Пермский общественник шантажировал еще одну букмекерскую контору

Суд считает, что Дмитрий Печёнкин вымогал деньги у букмекерской конторы.

Дмитрий Печёнкин, руководитель АНО «Организация экономической безопасности и гражданского контроля» («ОЭБиГК»), стал обвиняемым по ещё одному эпизоду — о вымогательстве коммерческого подкупа у АО «СпортБет». Об этом сообщает РБК-Пермь.

Ранее общественник был уличён в получении коммерческого подкупа от Валерия Благиных, осужденного за организацию четырёх нелегальных игровых клубов в Перми. Расследование в отношении Печёнкина завершено, уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд, сообщает издание. Мужчина в период с марта по август 2022 года ежемесячно требовал и получал от участников преступной группы деньги, в общей сумме более 300 тыс. рублей, за неразглашение известной ему информации, а также за необращение в правоохранительные органы.

Дмитрий Печёнкин находится под стражей с 8 июня 2024 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия, в крупном размере).

19 сентября 2024 года к этому делу присоединено ещё одно, которое прежде расследовалось полицией. Первоначальная квалификация о вымогательстве 375 тыс. руб. (п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ) у АО «СпортБет» изменена. 26 октября Печёнкин обвинен в вымогательстве коммерческого подкупа (пп. «б, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ).

В СКР полагают, что начальник АНО «ОЭБиГК» пользовался своим общественным положением в корыстных интересах. Так, в обмен за получение денег от Благиных он обещал не сообщать в правоохранительные органы о выявленном незаконном игорном бизнесе. 28 октября уголовное дело Печёнкина направлено из СКР в прокуратуру Пермского края для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

На изучение собранных улик надзорный орган отвел 30 суток. Поэтому прокуратура добилась продления ареста обвиняемого на срок до 8 декабря.

Печёнкин известен как эксперт в игровом бизнесе. Как оказалось, он вымогал у подпольных казино деньги. При том, действовал не только в Пермском крае, но и посещал с целью шантажа соседние регионы, в частности, Тюменскую и Свердловскую области.

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