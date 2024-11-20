В ДТП в Чернушинском районе погибли четыре человека

Posted 20 ноября, 05:09
Published 20 ноября, 05:09
Modified 20 ноября, 05:13
Updated 20 ноября, 05:13
Вчера, 19 ноября, около 23:50, в Чернушинском городском округе произошло смертельное ДТП, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По автодороге Чернушка — Тюш в направлении Чернушки за рулем автомобиля Nissan Serena ехал 44-летний водитель. По предварительным данным, на 4 километре трассы мужчина врезался в припаркованный грузовой автомобиль Sitrak. Водитель этой машины менял колесо. При этом он выставил впереди знак аварийной остановки и включил аварийную сигнализацию.
Однако в результате столкновения погибли водитель и два пассажира Nissan, а также мужчина, который помогал с заменой колеса. Они скончались на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. Водитель грузовика остался цел и невредим, травм не получил. По факту ДТП идет проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.