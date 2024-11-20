В ДТП в Чернушинском районе погибли четыре человека

Однако в результате столкновения погибли водитель и два пассажира Nissan, а также мужчина, который помогал с заменой колеса. Они скончались на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. Водитель грузовика остался цел и невредим, травм не получил. По факту ДТП идет проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.