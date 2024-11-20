В Кочево и Кизеле простятся с двумя погибшими на СВО местными жителями

Как рассказал на своей странице «ВКонтакте» глава администрации Кочевского муниципального округа Александр Юркин, 1 октября в ходе спецоперации погиб житель села Кочево Вениамин Тетерлев. Мужчине был 41 год. Гражданская панихида и прощание с Тетерлевым пройдут сегодня, 20 ноября: с 13:00 до 13:30 — отпевание, с 13:30 до 14:00 — гражданская панихида в здании сельского клуба.