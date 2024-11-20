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Posted 20 ноября, 04:43

Published 20 ноября, 04:43

Modified 20 ноября, 04:45

Updated 20 ноября, 04:45

Вениамин Тетерлев — справа на коллаже.

В Кочево и Кизеле простятся с двумя погибшими на СВО местными жителями

20 ноября 2024, 04:43
Фото: пресс-служба администрации Кизела; соцсети главы администрации Кочевского округа Александра Юркина. Вениамин Тетерлев — справа на коллаже.

На этой неделе в Кизеле и Кочево попрощаются с двумя погибшими участниками СВО

Сюжет
Военная операция на Украине
СВО длится с 24 февраля 2022 года.

На этой неделе в Пермском крае состоятся церемонии прощания с двумя погибшими на СВО.

Как рассказал на своей странице «ВКонтакте» глава администрации Кочевского муниципального округа Александр Юркин, 1 октября в ходе спецоперации погиб житель села Кочево Вениамин Тетерлев. Мужчине был 41 год. Гражданская панихида и прощание с Тетерлевым пройдут сегодня, 20 ноября: с 13:00 до 13:30 — отпевание, с 13:30 до 14:00 — гражданская панихида в здании сельского клуба.

В пресс-службе администрации Кизела сообщили, что погиб Ринат Музафаров, ему было 46 лет. Мужчина служил стрелком мотострелкового отделения. Прощание с военнослужащим пройдет во Дворце культуры в эту пятницу, 22 ноября, в 12:00.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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