В Кочево и Кизеле простятся с двумя погибшими на СВО местными жителями

Posted 20 ноября, 04:43
Published 20 ноября, 04:43
Modified 20 ноября, 04:45
Updated 20 ноября, 04:45
На этой неделе в Пермском крае состоятся церемонии прощания с двумя погибшими на СВО.
Как рассказал на своей странице «ВКонтакте» глава администрации Кочевского муниципального округа Александр Юркин, 1 октября в ходе спецоперации погиб житель села Кочево Вениамин Тетерлев. Мужчине был 41 год. Гражданская панихида и прощание с Тетерлевым пройдут сегодня, 20 ноября: с 13:00 до 13:30 — отпевание, с 13:30 до 14:00 — гражданская панихида в здании сельского клуба.
В пресс-службе администрации Кизела сообщили, что погиб Ринат Музафаров, ему было 46 лет. Мужчина служил стрелком мотострелкового отделения. Прощание с военнослужащим пройдет во Дворце культуры в эту пятницу, 22 ноября, в 12:00.