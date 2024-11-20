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Posted 20 ноября, 05:54

Published 20 ноября, 05:54

Modified 20 ноября, 05:57

Updated 20 ноября, 05:57

Двое подозреваемых в распространении детской порнографии задержаны в Перми

В Перми задержали двух подозреваемых в распространении детской порнографии

20 ноября 2024, 05:54
Фото: скриншоты оперативного видео ГУ МВД России по Пермскому краю.

Двое подозреваемых в распространении детской порнографии задержаны в Перми

Сюжет
Детский мир
Один из мужчин ранее судим за преступление против половой неприкосновенности.

В Мотовилихинском районе задержали двух мужчин за распространение порнографических материалов с изображением детей. Следователи следственного отдела по Орджоникидзевскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю возбудили в отношении них уголовные дела по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями малолетних с использованием Интернета). Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного управления.

Следствие выяснило, что в декабре 2023 и в марте 2024 года 45-летний и 40-летний пермяки с помощью устройств с доступом к интернету распространили в соцсети материалы, содержащие детскую порнографию. Также известно, что 40-летний злоумышленник был ранее судим за преступление против половой неприкосновенности.

Следователи провели обыски и выемки. Оперативники изъяли компьютер, смартфоны и роутер 45-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. В отношении одного из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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#Происшествия#Пермь#Детский мир#Уголовное дело#Полиция#Следователи
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