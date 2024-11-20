В Перми задержали двух подозреваемых в распространении детской порнографии

В Мотовилихинском районе задержали двух мужчин за распространение порнографических материалов с изображением детей. Следователи следственного отдела по Орджоникидзевскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю возбудили в отношении них уголовные дела по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями малолетних с использованием Интернета). Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного управления.