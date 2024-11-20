В Перми задержали двух подозреваемых в распространении детской порнографии

Posted 20 ноября, 05:54
Published 20 ноября, 05:54
Modified 20 ноября, 05:57
Updated 20 ноября, 05:57
В Мотовилихинском районе задержали двух мужчин за распространение порнографических материалов с изображением детей. Следователи следственного отдела по Орджоникидзевскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю возбудили в отношении них уголовные дела по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями малолетних с использованием Интернета). Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного управления.
Следствие выяснило, что в декабре 2023 и в марте 2024 года 45-летний и 40-летний пермяки с помощью устройств с доступом к интернету распространили в соцсети материалы, содержащие детскую порнографию. Также известно, что 40-летний злоумышленник был ранее судим за преступление против половой неприкосновенности.
Следователи провели обыски и выемки. Оперативники изъяли компьютер, смартфоны и роутер 45-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. В отношении одного из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.