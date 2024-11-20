В пермских школах два класса закрыли на карантин из-за пневмонии

В соответствии с законодательством решение о закрытии школ принимают при обнаружении более двух случаев пневмонии в классе. На 19 ноября 2024 года в лицее №3 выявлено два случая пневмонии в одном классе, в школе «Дуплекс» — три случая в одном классе.