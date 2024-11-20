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Posted 20 ноября, 07:13

Published 20 ноября, 07:13

Modified 20 ноября, 07:15

Updated 20 ноября, 07:15

В Перми из-за пневмонии закрыли на карантин два класса

В пермских школах два класса закрыли на карантин из-за пневмонии

20 ноября 2024, 07:13
Фото: Изображение Midjourney.

В Перми из-за пневмонии закрыли на карантин два класса

Сюжет
Школы
Всего было выявлено пять случаев заражения пневмонией.

Из-за пневмонии на карантин в Перми закрыли два школьных класса. Речь идет о лицее № 3 и школе «Дуплекс», сообщили корреспонденту Properm.ru в департаменте образования Перми.

В соответствии с законодательством решение о закрытии школ принимают при обнаружении более двух случаев пневмонии в классе. На 19 ноября 2024 года в лицее №3 выявлено два случая пневмонии в одном классе, в школе «Дуплекс» — три случая в одном классе.

О том, какие еще школьные классы краевой столицы находятся под угрозой закрытия, в мэрии Properm.ru не уточнили.

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#Пермь#Образование#Школы#Пневмония#Санитарные правила
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