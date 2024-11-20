В Пермском крае отремонтировали еще один мост

Posted 20 ноября, 07:35
Published 20 ноября, 07:35
Modified 20 ноября, 07:37
Updated 20 ноября, 07:37
В Пермском крае на дороге Кудымкар — Гайны отремонтировали мост через реку Лолог. Работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе Минтранса Прикамья.
В ходе ремонта рабочие укрепили конусы конструкции, уложили выравнивающий бетонный слой, провели гидроизоляцию, установили асфальтобетонное покрытие, а также монтировали барьерное и перильное ограждение. Помимо этого, были завершены устройство водоотводных лотков, монтаж водосборных лотков на консолях и покраска пролетного строения.
Ранее сообщалось, что прокуратура обязала СвЖД отремонтировать мост рядом с остановкой «5 км». Пути подхода к станции были в ненадлежащем состоянии. В некоторых местах были огромные щели, где-то напольное покрытие отсутствовало полностью. На данный момент мост отремонтирован.