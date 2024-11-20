В Пермском крае отремонтировали еще один мост

Ранее сообщалось, что прокуратура обязала СвЖД отремонтировать мост рядом с остановкой «5 км». Пути подхода к станции были в ненадлежащем состоянии. В некоторых местах были огромные щели, где-то напольное покрытие отсутствовало полностью. На данный момент мост отремонтирован.