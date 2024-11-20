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Posted 20 ноября, 07:35

Published 20 ноября, 07:35

Modified 20 ноября, 07:37

Updated 20 ноября, 07:37

В Прикамье на трассе Кудымкар — Гайны отремонтировали мост через реку Лолог

В Пермском крае отремонтировали еще один мост

20 ноября 2024, 07:35
Фото: Минтранс Прикамья.

В Прикамье на трассе Кудымкар — Гайны отремонтировали мост через реку Лолог

Мост восстановили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Пермском крае на дороге Кудымкар — Гайны отремонтировали мост через реку Лолог. Работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе Минтранса Прикамья.

В ходе ремонта рабочие укрепили конусы конструкции, уложили выравнивающий бетонный слой, провели гидроизоляцию, установили асфальтобетонное покрытие, а также монтировали барьерное и перильное ограждение. Помимо этого, были завершены устройство водоотводных лотков, монтаж водосборных лотков на консолях и покраска пролетного строения.

Ранее сообщалось, что прокуратура обязала СвЖД отремонтировать мост рядом с остановкой «5 км». Пути подхода к станции были в ненадлежащем состоянии. В некоторых местах были огромные щели, где-то напольное покрытие отсутствовало полностью. На данный момент мост отремонтирован.

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#Дороги#Ремонт#Безопасность#Мост#Проекты
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