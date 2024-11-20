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Posted 20 ноября, 08:58

Published 20 ноября, 08:58

Modified 20 ноября, 08:58

Updated 20 ноября, 08:58

В пермской школе №132 при поддержке «Уралхима» отремонтирован кабинет физики

В пермской школе №132 при поддержке «Уралхима» отремонтирован кабинет физики

20 ноября 2024, 08:58
Фото: «Уралхим».
В рамках благотворительной программы «Уралхим» — детям» филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ оказал спонсорскую помощь подшефной пермской школе №132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля. В корпусе на ул. Баумана, 16 обновлен и оснащен новым оборудованием кабинет физики.

Отремонтированы пол и стены класса, установлено светодиодное освещение, заменены двери. Закуплены современная мебель, оборудование для экспериментов, наглядные материалы. Особенность кабинета — это большая многофункциональная интерактивная панель, на которой можно писать, смотреть видео и выполнять упражнения.

Фото: «Уралхим»

Темой первого урока в обновленном кабинете стало «Реактивное движение». Ученики 10 класса на интерактивной панели наблюдали за движением бешеного огурца. Это помогло им понять принцип работы реактивных турбин, которые сегодня широко используются в промышленности. Собственноручно проведенный опыт поспособствовал закреплению пройденного материала.

Фото: «Уралхим»

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми:

«Уралхим» активно поддерживает развитие образовательной среды подшефной школы №132. Основное внимание — преподаванию естественных наук: химии, физике, биологии. На этот раз обновили кабинет физики, и в этом совершенно практическая цель: детей, увлеченных этой наукой, мы в будущем ждем на предприятии на позиции технологов, электриков, слесарей КИПиА.

Филиал «ПМУ» взял шефство над школой №132 более 10 лет назад. С этого времени реализовано множество совместных проектов. В частности, отремонтированы кабинет физики, два кабинета химии, три кабинета биологии и экологии, конференц-зал, столовая, облагорожена пришкольная территория и т. д.

Елена Суходолова, директор МАОУ «СОШ №132» г. Перми:

Комфортная образовательная среда и внедрение современных методик обучения позволяют нам успешно вовлекать школьников в изучение естественных наук. В результате большинство наших выпускников выбирают именно этот профиль дальнейшего образования, ориентируясь на потребности работодателей Перми.

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