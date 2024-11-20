В пермской школе №132 при поддержке «Уралхима» отремонтирован кабинет физики

Филиал «ПМУ» взял шефство над школой №132 более 10 лет назад. С этого времени реализовано множество совместных проектов. В частности, отремонтированы кабинет физики, два кабинета химии, три кабинета биологии и экологии, конференц-зал, столовая, облагорожена пришкольная территория и т. д.