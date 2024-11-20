В пермской школе №132 при поддержке «Уралхима» отремонтирован кабинет физики

Posted 20 ноября, 08:58
Published 20 ноября, 08:58
Modified 20 ноября, 08:58
Updated 20 ноября, 08:58
Отремонтированы пол и стены класса, установлено светодиодное освещение, заменены двери. Закуплены современная мебель, оборудование для экспериментов, наглядные материалы. Особенность кабинета — это большая многофункциональная интерактивная панель, на которой можно писать, смотреть видео и выполнять упражнения.
Темой первого урока в обновленном кабинете стало «Реактивное движение». Ученики 10 класса на интерактивной панели наблюдали за движением бешеного огурца. Это помогло им понять принцип работы реактивных турбин, которые сегодня широко используются в промышленности. Собственноручно проведенный опыт поспособствовал закреплению пройденного материала.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми:
«Уралхим» активно поддерживает развитие образовательной среды подшефной школы №132. Основное внимание — преподаванию естественных наук: химии, физике, биологии. На этот раз обновили кабинет физики, и в этом совершенно практическая цель: детей, увлеченных этой наукой, мы в будущем ждем на предприятии на позиции технологов, электриков, слесарей КИПиА.
Филиал «ПМУ» взял шефство над школой №132 более 10 лет назад. С этого времени реализовано множество совместных проектов. В частности, отремонтированы кабинет физики, два кабинета химии, три кабинета биологии и экологии, конференц-зал, столовая, облагорожена пришкольная территория и т. д.
Елена Суходолова, директор МАОУ «СОШ №132» г. Перми:
Комфортная образовательная среда и внедрение современных методик обучения позволяют нам успешно вовлекать школьников в изучение естественных наук. В результате большинство наших выпускников выбирают именно этот профиль дальнейшего образования, ориентируясь на потребности работодателей Перми.