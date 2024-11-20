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Posted 20 ноября, 16:08

Published 20 ноября, 16:08

Modified 20 ноября, 16:09

Updated 20 ноября, 16:09

Пострадавший в Соликамске отсудил у работодателя 250 тысяч рублей.

В Соликамске работник лишился глаза из-за нарушений техники безопасности

20 ноября 2024, 16:08
Фото: 1MI.

Пострадавший в Соликамске отсудил у работодателя 250 тысяч рублей.

При поддержке прокуратуры мужчина отсудил у работодателя 250 тысяч рублей.

В Соликамске суд взыскал с работодателя, ООО «Паритет», компенсацию морального вреда в 250 тыс. рублей в пользу работника, который остался без глаза. Мужчина работал монтажником строительных и монтажных работ и получил травму на работе, сообщают в краевой прокуратуре.

При расследовании несчастного случая выяснилось, что на предприятии не соблюдались правила охраны труда. В частности, травмированного сотрудника не обеспечили защитными очками.

На днях Государственная инспекция труда в Пермском крае приступила к расследованию тяжелого несчастного случая, происшедшего 8 ноября с монтажником наружных трубопроводов ООО «РКС-Инжиниринг».

Пострадавший при подъёме из канализационного колодца по монтажным скобам отстегнулся от страховочного леера, к которому крепилась страховочная привязь, и упал обратно в колодец с высоты около 4 метров, получив при этом тяжелую травму. В настоящее время мужчина госпитализирован.

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#Происшествия#Суд#Прокуратура#Соликамск
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