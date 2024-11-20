Заммэра Ефимов: В Москве в 2024 году опубликовали свыше 40 проектов решений о КРТ

Posted 20 ноября, 16:20
Published 20 ноября, 16:20
Modified 20 ноября, 16:20
Updated 20 ноября, 16:20
Согласно заявлению Владимира Ефимова, каждый из них разрабатывают, ориентируясь на потребности того района, где проект будет реализован. В общей сложности на участках совокупной площадью 429 гектаров планируется построить более 9,9 миллиона квадратных метров недвижимости. По оценкам экспертов, инвестиции в проекты составят 3,25 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект достигнет более 185 миллиардов рублей. При этом в городе появится 91,5 тысячи рабочих мест.
Правом на проведение редевелопмента участков наделены правообладатели земли и недвижимости, назначенный городскими властями оператор или инвестор, привлеченный по результатам торгов. По ряду проектов городские власти уже приняли решения о реализации, пишет stroi.mos.ru.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, 41 проектом предусматривается возведение более 4,5 миллиона квадратных метров современного жилья, в том числе домов для участников программы реновации. Также запланировано строительство свыше 5,4 миллиона квадратных метров высокотехнологичных производств, общественно-деловых и соцобъектов, среди которых школы, детсады, медучреждения и спорткомплексы. На всех участках проведут благоустройство и озеленение.
Больше всего проектов реализуется в Южном административном округе Москвы (12). В Западном административном округе — семь проектов. По пять проектов будет реализовано в Северо-Восточном и Юго-Западном административных округах. В восточной части столицы планируется реорганизация трех площадок.
В рамках программы комплексного развития территорий строятся многофункциональные городские кварталы, где на месте прежних промышленных зон и неэффективно используемых участков появляются дороги, комфортное жилье и современная инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ совокупной площадью более 3,1 тысячи гектаров. Соответствующее поручение было дано мэром Москвы Сергеем Собяниным.