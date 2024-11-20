Заммэра Ефимов: В Москве в 2024 году опубликовали свыше 40 проектов решений о КРТ

Согласно заявлению Владимира Ефимова, каждый из них разрабатывают, ориентируясь на потребности того района, где проект будет реализован. В общей сложности на участках совокупной площадью 429 гектаров планируется построить более 9,9 миллиона квадратных метров недвижимости. По оценкам экспертов, инвестиции в проекты составят 3,25 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект достигнет более 185 миллиардов рублей. При этом в городе появится 91,5 тысячи рабочих мест.