properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 16:20

Published 20 ноября, 16:20

Modified 20 ноября, 16:20

Updated 20 ноября, 16:20

Заммэра Ефимов: В Москве в 2024 году опубликовали свыше 40 проектов решений о КРТ

Заммэра Ефимов: В Москве в 2024 году опубликовали свыше 40 проектов решений о КРТ

20 ноября 2024, 16:20
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, в январе — октябре на сайте правительства столицы опубликовали 41 проект решений о комплексном развитии территорий (КРТ), предусматривающий реорганизацию земель общей площадью 429 га в 39 районах.

Согласно заявлению Владимира Ефимова, каждый из них разрабатывают, ориентируясь на потребности того района, где проект будет реализован. В общей сложности на участках совокупной площадью 429 гектаров планируется построить более 9,9 миллиона квадратных метров недвижимости. По оценкам экспертов, инвестиции в проекты составят 3,25 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект достигнет более 185 миллиардов рублей. При этом в городе появится 91,5 тысячи рабочих мест.

Правом на проведение редевелопмента участков наделены правообладатели земли и недвижимости, назначенный городскими властями оператор или инвестор, привлеченный по результатам торгов. По ряду проектов городские власти уже приняли решения о реализации, пишет stroi.mos.ru.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, 41 проектом предусматривается возведение более 4,5 миллиона квадратных метров современного жилья, в том числе домов для участников программы реновации. Также запланировано строительство свыше 5,4 миллиона квадратных метров высокотехнологичных производств, общественно-деловых и соцобъектов, среди которых школы, детсады, медучреждения и спорткомплексы. На всех участках проведут благоустройство и озеленение.

Больше всего проектов реализуется в Южном административном округе Москвы (12). В Западном административном округе — семь проектов. По пять проектов будет реализовано в Северо-Восточном и Юго-Западном административных округах. В восточной части столицы планируется реорганизация трех площадок.

В рамках программы комплексного развития территорий строятся многофункциональные городские кварталы, где на месте прежних промышленных зон и неэффективно используемых участков появляются дороги, комфортное жилье и современная инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ совокупной площадью более 3,1 тысячи гектаров. Соответствующее поручение было дано мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика