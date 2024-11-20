Жители Кислотных дач в Перми на сутки останутся без воды

Posted 20 ноября, 06:46
Published 20 ноября, 06:46
Modified 20 ноября, 06:48
Updated 20 ноября, 06:48
С 23 ноября 9:00 до 24 ноября 10:00 отключат насосную станцию «Кислотные дачи» для ремонта оборудования. Без воды останется одноименный микрорайон, сообщает «НОВОГОР-Прикамье».
Пермякам рекомендуется сделать необходимый запас воды. «Просим вас с пониманием отнестись к подобным ситуациям и приносим извинения за неудобства», написали в пресс-службе ведомства.
Сегодня без водоснабжения останутся Оса и девять населенных пунктов, на магистральном водоводе от водозабора устраняют последствия аварии. Без воды будут село Крылово, село Гамицы, деревня Петухова, деревня Симаково, деревня Мазунина, деревня Тишкова, поселок Светлый, деревня Сергеева, село Устиново.
На прошлой неделе сообщалось, что жители Красновишерска остались без отопления и горячей воды. Позже власти округа сообщили, что причина аварии на сетях была устранена, город был обеспечен теплом и ГВС. Также, в местной администрации заявили, что после проверки сотрудниками ведомства совместно с прокуратурой в части городских квартир температура воздуха была ниже нормы. К поставщику теплоэнергии примут меры, гражданам будет произведен перерасчет за коммунальные услуги.