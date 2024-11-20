Жители Кислотных дач в Перми на сутки останутся без воды

На прошлой неделе сообщалось, что жители Красновишерска остались без отопления и горячей воды. Позже власти округа сообщили, что причина аварии на сетях была устранена, город был обеспечен теплом и ГВС. Также, в местной администрации заявили, что после проверки сотрудниками ведомства совместно с прокуратурой в части городских квартир температура воздуха была ниже нормы. К поставщику теплоэнергии примут меры, гражданам будет произведен перерасчет за коммунальные услуги.