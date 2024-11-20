properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 06:46

Published 20 ноября, 06:46

Modified 20 ноября, 06:48

Updated 20 ноября, 06:48

В Перми жителей микрорайона Кислотные дачи на сутки оставят на воды

Жители Кислотных дач в Перми на сутки останутся без воды

20 ноября 2024, 06:46

В Перми жителей микрорайона Кислотные дачи на сутки оставят на воды

Отключение водоснабжения связано с проведением ремонтных работ.

С 23 ноября 9:00 до 24 ноября 10:00 отключат насосную станцию «Кислотные дачи» для ремонта оборудования. Без воды останется одноименный микрорайон, сообщает «НОВОГОР-Прикамье».

Пермякам рекомендуется сделать необходимый запас воды. «Просим вас с пониманием отнестись к подобным ситуациям и приносим извинения за неудобства», написали в пресс-службе ведомства.

Сегодня без водоснабжения останутся Оса и девять населенных пунктов, на магистральном водоводе от водозабора устраняют последствия аварии. Без воды будут село Крылово, село Гамицы, деревня Петухова, деревня Симаково, деревня Мазунина, деревня Тишкова, поселок Светлый, деревня Сергеева, село Устиново.

На прошлой неделе сообщалось, что жители Красновишерска остались без отопления и горячей воды. Позже власти округа сообщили, что причина аварии на сетях была устранена, город был обеспечен теплом и ГВС. Также, в местной администрации заявили, что после проверки сотрудниками ведомства совместно с прокуратурой в части городских квартир температура воздуха была ниже нормы. К поставщику теплоэнергии примут меры, гражданам будет произведен перерасчет за коммунальные услуги.

Читайте также:
«Деревья падают быстрее, чем их убирают». Часть Прикамья оказалась в коммунальном адуВ Перми в больнице им. Гринберга отключили воду из-за аварииВ Перми воссоздали панно «Наука»
#Пермь#Кислотные дачи#Водоснабжение#Ремонтные работы#Оборудование#Пресс-служба#Осинский округ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика