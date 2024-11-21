Алёна Жигалова переименовала свой ТГ-канал в «Алена, блин!»

Жигалова приняла решение переименовать свой канал после того, как опубликовала пост о связи шоумена P. Diddy, недавно попавшего в тюрьму за проведение скандальных вечеринок, и телеведущей Опры Уинфри. Ранее канал назывался «Неопра, блин!», что было созвучно с именем американской телеведущей. Блогер предложила подписчикам выбрать название канала путём голосования. За «Алёну» проголосовали восемь тысяч человек, в то время как за «Неопру» — чуть больше семисот.