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Posted 21 ноября, 09:52

Published 21 ноября, 09:52

Modified 21 ноября, 09:52

Updated 21 ноября, 09:52

Алёна Жигалова переименовала свой ТГ-канал в «Алена, блин!»

Алёна Жигалова переименовала свой ТГ-канал в «Алена, блин!»

21 ноября 2024, 09:52
Фото: Пресс-служба News Media Holding.
Telegram-канал Алёны Жигаловой теперь носит название «Алёна, блин!», которое связано с узнаваемым брендом других её проектов.

Сама Жигалова отметила, что с премьеры первого выпуска шоу словосочетание «Алёна, блин!» прозвучало уже около тысячи раз.

Жигалова приняла решение переименовать свой канал после того, как опубликовала пост о связи шоумена P. Diddy, недавно попавшего в тюрьму за проведение скандальных вечеринок, и телеведущей Опры Уинфри. Ранее канал назывался «Неопра, блин!», что было созвучно с именем американской телеведущей. Блогер предложила подписчикам выбрать название канала путём голосования. За «Алёну» проголосовали восемь тысяч человек, в то время как за «Неопру» — чуть больше семисот.

Карьеру журналиста Алёна Жигалова начала после окончания СПбГУ. Её специальностью стали публикации о знаменитостях в российских таблоидах, а затем она стала частью холдинга News Media. В 2020 она была включена в список десяти популярных женщин-блогеров на русскоязычном YouTube, составленном изданием Forbes.

News Media Holding является лидером на рынке новых медиа. Он объединяет более 198 медиаплощадок, общий охват которых составляет около двух миллиардов просмотров в месяц. Уникальный подход к созданию цифровых медиа помог развить такие проекты, как Mash, SHOT и другие. Сегодня они являются лидерами в российском медиапространстве по цитируемости и популярности. Важным активом холдинга являются и проекты Алёны Жигаловой.

Диджитал-проекты «Алёна, блин!» являются частью авторского медиапространства Алёны Жигаловой. В них обсуждаются актуальные новости шоу-бизнеса, эксклюзивные события и откровенные интервью. Группа «Алёна, блин!» в соцсети «ВКонтакте» насчитывает более 160 тысяч подписчиков, Telegram-канал — 154 тысячи, а группа в «Одноклассниках» — 184 тысячи. Канал «Алёна, блин!» на YouTube имеет 1,3 миллиона подписчиков.

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