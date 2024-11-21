Баланин: Бюджет ФОМС позволит увеличить объемы медпомощи по ключевым направлениям

В 2025 году прогнозируемые доходы фонда составят 4,339 триллиона рублей; в 2026 году — 4,778 триллиона рублей и в 2027 году — 5,162 триллиона рублей. При этом запланированные расходы составляют 4,476 триллиона рублей, 4,833 триллиона рублей и 5,163 триллиона рублей соответственно. Прогнозируемый дефицит — 136,6 миллиарда рублей в 2025 году; 55,4 миллиарда рублей в 2026 году и 0,8 миллиарда рублей в 2027 году.