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Posted 21 ноября, 15:11

Published 21 ноября, 15:11

Modified 21 ноября, 15:11

Updated 21 ноября, 15:11

Баланин: Бюджет ФОМС позволит увеличить объемы медпомощи по ключевым направлениям

Баланин: Бюджет ФОМС позволит увеличить объемы медпомощи по ключевым направлениям

21 ноября 2024, 15:11
Фото: 1MI.
Телевидение Госдумы России сообщает, что бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на ближайшие 3 года утвержден с дефицитом.

В 2025 году прогнозируемые доходы фонда составят 4,339 триллиона рублей; в 2026 году — 4,778 триллиона рублей и в 2027 году — 5,162 триллиона рублей. При этом запланированные расходы составляют 4,476 триллиона рублей, 4,833 триллиона рублей и 5,163 триллиона рублей соответственно. Прогнозируемый дефицит — 136,6 миллиарда рублей в 2025 году; 55,4 миллиарда рублей в 2026 году и 0,8 миллиарда рублей в 2027 году.

В рамках пленарного заседания в Государственной думе глава ФОМС Илья Баланин, комментируя утверждение бюджета, отметил, что он позволит сохранить объемы медицинской помощи, а также увеличить их по важным направлениям: онкологической помощи, сердечно-сосудистой хирургии, профилактическим мероприятиям, лечению гепатита С, пишет РИА Новости. Баланин подчеркнул, что это именно те направления, которые оказывают непосредственное влияние на увеличение продолжительности жизни и снижение смертности.

ФОМС намерен участвовать в софинансировании зарплат медиков и выплат за диагностику онкологических заболеваний, а также оказывать поддержку медицинской помощи в новых регионах.

На специализированную помощь, предоставляемую федеральными учреждениями в рамках основной программы ОМС, предусмотрены расходы в размере 250,9 миллиарда рублей на 2025 год, 270,3 миллиарда рублей на 2026 год и 288,6 миллиарда рублей на 2027 год.

Также предлагается в бюджете фонда предусмотреть средства на нормированный страховой запас на предстоящие годы: на 2025 год — 425,5 миллиарда рублей, на 2026 год — 470,0 миллиарда рублей и на 2027 год — 504,7 миллиарда рублей.

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