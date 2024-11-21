Дело о получении взятки в 15,8 млн рублей не смогли рассмотреть в особом порядке

Posted 21 ноября, 06:33
Published 21 ноября, 06:33
Modified 21 ноября, 06:35
Updated 21 ноября, 06:35
Пермский районный суд начал рассмотрение уголовного дела экс-руководителя краевого управления автодорог и транспорта.
На заседании стало известно, что Андрей Угольков в ходе расследования признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой, что предполагает рассмотрение дела в особом порядке. Однако представитель гособвинения Максим Шадрин заявил, что уголовное дело будет рассмотрено в общем порядке. С учетом этого суд вынес соответствующее решение. По информации «Ъ-Прикамье», прокуратура могла занять такую позицию из-за нюансов в показаниях, которые Угольков дал во время предварительного следствия.
Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю в июле прошлого года задержали Андрея Уголькова и бывшего начальника «Горсвета» Игоря Дороднова во время передачи части взятки Уголькову. За сумму более чем 15,8 млн рублей или 4% от стоимости контракта с «СПК-групп» Павла Ковыева Угольков должен был принять выполненные работы и согласовать отчетые документы. Речь о заключенном в 2022 году государственном контракте на проведение работ по устройству освещения на части Восточного обхода Перми. Подрядчику заплатили за выполненные работы 387 млн рублей.
Андрей Угольков находился в СИЗО до конца декабря. Затем его отправили под домашний арест, так как обвиняемый начал сотрудничать со следствием. В начале июня сообщалось, что пермяк не стал обжаловать свой домашний арест, а в июле его выпустили под подписку о невыезде.