properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 06:33

Published 21 ноября, 06:33

Modified 21 ноября, 06:35

Updated 21 ноября, 06:35

«Ъ-Прикамье»

Дело о получении взятки в 15,8 млн рублей не смогли рассмотреть в особом порядке

21 ноября 2024, 06:33
Фото: properm.ru. «Ъ-Прикамье»

Дело экс-начальника УАДиТ Прикамья не смогли рассмотреть в особом порядке

Сюжет
Возле кормушки
Андрей Угольков ранее согласился сотрудничать со следствием.

Пермский районный суд начал рассмотрение уголовного дела экс-руководителя краевого управления автодорог и транспорта.

На заседании стало известно, что Андрей Угольков в ходе расследования признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой, что предполагает рассмотрение дела в особом порядке. Однако представитель гособвинения Максим Шадрин заявил, что уголовное дело будет рассмотрено в общем порядке. С учетом этого суд вынес соответствующее решение. По информации «Ъ-Прикамье», прокуратура могла занять такую позицию из-за нюансов в показаниях, которые Угольков дал во время предварительного следствия.

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю в июле прошлого года задержали Андрея Уголькова и бывшего начальника «Горсвета» Игоря Дороднова во время передачи части взятки Уголькову. За сумму более чем 15,8 млн рублей или 4% от стоимости контракта с «СПК-групп» Павла Ковыева Угольков должен был принять выполненные работы и согласовать отчетые документы. Речь о заключенном в 2022 году государственном контракте на проведение работ по устройству освещения на части Восточного обхода Перми. Подрядчику заплатили за выполненные работы 387 млн рублей.

Андрей Угольков находился в СИЗО до конца декабря. Затем его отправили под домашний арест, так как обвиняемый начал сотрудничать со следствием. В начале июня сообщалось, что пермяк не стал обжаловать свой домашний арест, а в июле его выпустили под подписку о невыезде.

Читайте также:
Бывшего директора кунгурского «Водоканала» оставили под домашним арестомВступил в силу приговор группировке русских хакеров из ПермиЧиновница и Mercedes. В Перми рассмотрели антикоррупционный иск прокуратуры
#Общество#Суд#Возле кормушки#Пермь#Взятка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика