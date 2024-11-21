Детей школ и садиков Закамска кормили просрочкой

Posted 21 ноября, 06:43
Published 21 ноября, 06:43
Modified 21 ноября, 08:57
Updated 21 ноября, 08:57
Детей школ и садиков Кировского района Перми кормили просроченной едой. Информацию об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Сотрудники надзорного органа обнаружили, что в нескольких учреждениях поставщики использовали продукты с истекшим сроком годности, а условия хранения еды не соблюдались. Продукты лежали без маркировки. Оборудования с контрольными термометрами в организациях не было.
В итоге были внесены представления трем поставщикам горячего питания и руководителям восьми учреждений. Виновных привлекли к административной ответственности по ст. 6.7 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).
Устранение нарушений проконтролирует надзорное ведомство.
По информации журналиста Properm.ru, речь идет о поставщиках ООО «Феникс», ООО «Лемас» и ИП Пищальникова Наталья Леонидовна.