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Posted 21 ноября, 06:43

Published 21 ноября, 06:43

Modified 21 ноября, 08:57

Updated 21 ноября, 08:57

Детей детских садов и школ Кировского района Перми кормили просроченной едой

Детей школ и садиков Закамска кормили просрочкой

21 ноября 2024, 06:43
Фото: Изображение Midjourney.

Детей детских садов и школ Кировского района Перми кормили просроченной едой

Сюжет
Детский мир
Прокуратура внесла представление главам восьми учреждений.

Детей школ и садиков Кировского района Перми кормили просроченной едой. Информацию об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сотрудники надзорного органа обнаружили, что в нескольких учреждениях поставщики использовали продукты с истекшим сроком годности, а условия хранения еды не соблюдались. Продукты лежали без маркировки. Оборудования с контрольными термометрами в организациях не было.

В итоге были внесены представления трем поставщикам горячего питания и руководителям восьми учреждений. Виновных привлекли к административной ответственности по ст. 6.7 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).

Устранение нарушений проконтролирует надзорное ведомство.

По информации журналиста Properm.ru, речь идет о поставщиках ООО «Феникс», ООО «Лемас» и ИП Пищальникова Наталья Леонидовна.

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#Детский мир#Детский сад#Продукты#Просроченные продукты
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