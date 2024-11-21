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Posted 21 ноября, 13:56

Published 21 ноября, 13:56

Modified 21 ноября, 13:58

Updated 21 ноября, 13:58

Детскую железную дорогу в Перми начнут строить в 2025 году

Детскую железную дорогу в Перми начнут строить в следующем году

21 ноября 2024, 13:56
Фото: properm.ru.

Детскую железную дорогу в Перми начнут строить в 2025 году

Сюжет
Никогданибудь
Проект планируется реализовать к 2027 году.

РЖД планирует приступить к строительству детской железной дороги в Перми в 2025 году. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на планы РЖД.

ОАО «Российские железные дороги» в августе получило разрешение на строительство первого этапа детской железной дороги в Перми.

В рамках первого этапа предусмотрено возведение учебно-экспозиционного центра.

Строительство узкоколейной экскурсионной железной дороги и учебно-экспозиционного центра с музеем и круговым депо является региональным приоритетным проектом. Его инициатор — Свердловский филиал ОАО «РЖД». Проект получил положительное заключение государственной экспертизы в конце 2023 года.

Детскую дорогу планируется расположить вдоль реки Камы, ее длина составит около 4 км. Однопутный участок с шириной колеи 750 мм будет проложен от станции Пермь I до Мотовилихи, через остановочный пункт «Набережная». Для организации движения будет задействован как современный, так и раритетный подвижной состав: три тепловоза ТУ10, узкоколейный паровоз и восемь вагонов. Завершить строительство планируется к 2027 году. Объем инвестиций в проект проекта оценивается в 1,7 млрд рублей.

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#Никогданибудь#Пермь#Транспорт#Планы#Детская железная дорога
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