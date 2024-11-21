Эксперты «Домклик» рассказали об эффективном поиске клиентов для краткосрочной аренды

Анализируя предложения по краткосрочной аренде, аналитики «Домклик24» обнаружили, что для арендаторов важно знать актуальные дату и время заселения. Используя календарь доступности и цен, потенциальные арендаторы могут увидеть только свободные для аренды в указанные даты квартиры. Стоимость проживания определяется автоматически в зависимости от сезона: в период повышенного спроса цены выше, в более спокойное время — ниже. Это избавляет от необходимости созваниваться для уточнения информации.