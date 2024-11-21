Эксперты «Домклик» рассказали об эффективном поиске клиентов для краткосрочной аренды

Posted 21 ноября, 08:03
Published 21 ноября, 08:03
Modified 21 ноября, 08:03
Updated 21 ноября, 08:03
Эксперты советуют создавать объявления с качественными фотографиями квартиры. В «Домклик24» отмечают, что удачные снимки не только увеличивают интерес к объявлению, но и повышают доверие к владельцу. Статистика сервиса показывает, что арендаторы готовы платить на 30% больше за аккуратные и привлекательные квартиры, пишет newsnn.ru.
Анализируя предложения по краткосрочной аренде, аналитики «Домклик24» обнаружили, что для арендаторов важно знать актуальные дату и время заселения. Используя календарь доступности и цен, потенциальные арендаторы могут увидеть только свободные для аренды в указанные даты квартиры. Стоимость проживания определяется автоматически в зависимости от сезона: в период повышенного спроса цены выше, в более спокойное время — ниже. Это избавляет от необходимости созваниваться для уточнения информации.
Наконец, объявление должно содержать чёткий и информативный текст, без лишней информации. Важно предоставить максимум полезных данных для арендатора.
В «Домклик24» подчеркивают, что соблюдение этих правил способствует созданию объявления, которое привлечет постоянных клиентов или станет источником рекомендаций для других.
Однако владельцам стоит помнить, что сдача квартиры на короткий срок требует расходов на поддержание комфорта для новых гостей. Необходимо регулярно пополнять запасы туалетной бумаги, мыла, сменного белья, полотенец, а также предоставлять чай, кофе, сахар и соль. Также следует учитывать расходы на размещение объявления на онлайн-платформе и уплату налогов.