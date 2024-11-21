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Posted 21 ноября, 12:56

Published 21 ноября, 12:56

Modified 21 ноября, 12:57

Updated 21 ноября, 12:57

Из Прикамья по России вывезли с начала года почти 13 тысяч кубометров опасного леса

Из Прикамья по России вывезли с начала года почти 13 тысяч кубометров опасного леса

21 ноября 2024, 12:56
Фото: properm.ru.
Из Пермского края с нарушениями вывезли 12,79 тыс. кубометров лесопродукции

С начала 2024 года Управлением Россельхознадзора было выявлено 365 нарушений, связанных с вывозом 12,79 тыс. кубометров лесопродукции без карантинных сертификатов из Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Лес вывозился в Краснодарский край, Чеченскую Республику, Республики Татарстан и Башкортостан, Кировскую, Оренбургскую, Самарскую, Тамбовскую, Костромскую, Московскую, Свердловскую и Челябинскую области.

В Россельхознадзоре напоминают, что на территории Пермского края установлены карантинные фитосанитарные зоны по вредителям леса, поэтому вывоз лесопродукции из региона возможен только при наличии карантинного сертификата.

На днях ведомство сообщило, что с начала 2024 года из Пермского края вывезено в Китай 175 тыс. 644 кубометров лесопродукции. Для этого оформлено 3501 фитосанитарных сертификатов.

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