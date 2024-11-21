В Пермском крае родилась девочка с редким «футбольным» именем

Среди жителей Прикамья в последние годы растет интерес к традиционным славянским именам. Самыми популярными среди подобных имен стали Светозар, Добрыня, Святослав, Есения, Злата и Мирослава. В комитете ЗАГС говорят, что родители стремятся сохранить культурные корни и передать детям часть истории и наследия. В этом году в Пермском крае новорожденных называли и редкими именами — например, Феликс, Фома, Нестор, Барселона, Юлий, Ландыш, Веста и Ясна.