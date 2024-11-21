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Posted 21 ноября, 08:27

Published 21 ноября, 08:27

Modified 21 ноября, 09:31

Updated 21 ноября, 09:31

В комитете ЗАГС Пермского края рассказали, как называли детей в 2024 году

В Пермском крае родилась девочка с редким «футбольным» именем

21 ноября 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney.

В комитете ЗАГС Пермского края рассказали, как называли детей в 2024 году

Сюжет
Детский мир
Чаще всего, мальчикам давали имена Артем, Тимофей и Михаил.

В комитете ЗАГС Пермского края поделились, какие имена стали самыми популярными и необычными в регионе в текущем году. Чаще всего для мальчиков родители выбирали имена Михаил, Артем и Тимофей, а для девочек — София, Анна и Ева.

Среди жителей Прикамья в последние годы растет интерес к традиционным славянским именам. Самыми популярными среди подобных имен стали Светозар, Добрыня, Святослав, Есения, Злата и Мирослава. В комитете ЗАГС говорят, что родители стремятся сохранить культурные корни и передать детям часть истории и наследия. В этом году в Пермском крае новорожденных называли и редкими именами — например, Феликс, Фома, Нестор, Барселона, Юлий, Ландыш, Веста и Ясна.

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#Общество#Пермь#Детский мир#Загс#Статистика ЗАГС#Имена#Популярные имена
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