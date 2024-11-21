В Пермском крае родилась девочка с редким «футбольным» именем

Posted 21 ноября, 08:27
Published 21 ноября, 08:27
Modified 21 ноября, 09:31
Updated 21 ноября, 09:31
В комитете ЗАГС Пермского края поделились, какие имена стали самыми популярными и необычными в регионе в текущем году. Чаще всего для мальчиков родители выбирали имена Михаил, Артем и Тимофей, а для девочек — София, Анна и Ева.
Среди жителей Прикамья в последние годы растет интерес к традиционным славянским именам. Самыми популярными среди подобных имен стали Светозар, Добрыня, Святослав, Есения, Злата и Мирослава. В комитете ЗАГС говорят, что родители стремятся сохранить культурные корни и передать детям часть истории и наследия. В этом году в Пермском крае новорожденных называли и редкими именами — например, Феликс, Фома, Нестор, Барселона, Юлий, Ландыш, Веста и Ясна.