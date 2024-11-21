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Posted 21 ноября, 07:18

Published 21 ноября, 07:18

Modified 21 ноября, 07:36

Updated 21 ноября, 07:36

фотовыставка «Сильно по-женски» подопечных «Территории семьи»

Лекторий в помощь пострадавшим от домашнего насилия состоится в Перми

21 ноября 2024, 07:18
Фото: сайт ПРОО «Территория семьи». фотовыставка «Сильно по-женски» подопечных «Территории семьи»

В Перми пройдет лекторий «Сильно по-женски» в помощь жертвам домашнего насилия

Сюжет
Доброта на ПП
Участницы мероприятия расскажут о своих историях успеха и неудач на пути к нему.

В центре Перми в понедельник, 25 ноября, в 17:00 состоится благотворительный лекторий «Сильно по-женски» (16+). Мероприятие пройдет в клубничной мастерской «Barberry.cabare» (ул. Петропавловская, 52), оно посвящено Дню матери, который отмечается в России 24 ноября, и Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, отмечаемому 25 ноября.

На лектории выступят три спикера — это женщины, которые сделали карьеру в пермской бизнес-среде. В течение часа каждая из них расскажет о совершенных ошибках и преодолении трудных ситуаций на пути к успеху:

  • 17:00 — Ольга Тютина, руководитель студии проката платьев и модной одежды Chicago Dress, лекция «Загляните за кулисы: Как я создала прокат платьев, который меняет жизнь девушек»;
  • 18:00 — Вера Колесникова, пермский художник-ювелир, член Союза Художников России, лекция «Об украшениях: от создания до стилизации»;
  • 19:00 — Вера Кунакова, владелица клубничной мастерской Barberry и Barberry cabare, а также цветочного пространства Virgin.Cvet. Она расскажет о запуске, пути и становлении своих проектов.

Стоимость билетов на мероприятие от 700 до 1,5 тыс. рублей. Как сообщают в пермской региональной общественной организации «Территория семьи», все собранные средства пойдут в помощь женщинам, пережившим домашнее насилие. Ранее одноименная выставка фотографий подопечных организации открылась в ДК им. Кирова, ДК им. Чехова и в ТРЦ «iMALL Эспланада».

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#Общество#Пермь#Доброта на ПП#Благотворительность#Домашнее насилие#Территория семьи
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