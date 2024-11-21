Лекторий в помощь пострадавшим от домашнего насилия состоится в Перми

Posted 21 ноября, 07:18
Published 21 ноября, 07:18
Modified 21 ноября, 07:36
Updated 21 ноября, 07:36
В центре Перми в понедельник, 25 ноября, в 17:00 состоится благотворительный лекторий «Сильно по-женски» (16+). Мероприятие пройдет в клубничной мастерской «Barberry.cabare» (ул. Петропавловская, 52), оно посвящено Дню матери, который отмечается в России 24 ноября, и Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, отмечаемому 25 ноября.
На лектории выступят три спикера — это женщины, которые сделали карьеру в пермской бизнес-среде. В течение часа каждая из них расскажет о совершенных ошибках и преодолении трудных ситуаций на пути к успеху:
Стоимость билетов на мероприятие от 700 до 1,5 тыс. рублей. Как сообщают в пермской региональной общественной организации «Территория семьи», все собранные средства пойдут в помощь женщинам, пережившим домашнее насилие. Ранее одноименная выставка фотографий подопечных организации открылась в ДК им. Кирова, ДК им. Чехова и в ТРЦ «iMALL Эспланада».