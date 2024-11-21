Морфологическая диагностика

Удаленный материал сразу же направляется в морфологическую лабораторию, где фиксируется должным образом. Это помогает сохранять все клеточные и тканевые структуры в состоянии, которое наиболее удобно для морфологической оценки. Сразу же после поступления материала в лабораторию из него готовятся микропрепараты, которые подвергаются детальному микроскопическому исследованию. Для получения наиболее точных данных морфологи осматривают достаточное количество стёкол. Центр оснащен современными микроскопами с высокой разрешающей способностью. Если у специалиста возникают сомнения в источнике происхождения опухолевого процесса, то для выявления специфических антигенов может проводиться иммуногистохимическое исследование.