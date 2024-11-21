Posted 21 ноября, 08:41
Published 21 ноября, 08:41
Modified 21 ноября, 08:45
Updated 21 ноября, 08:45
Этот анализ позволяет объективно оценить характер клеток, из которых состоит новообразование, определить степень их дифференцировки, источник происхождения первичной опухоли и другие важные данные, которые необходимы для разработки адресной программы лечения.
В Москве морфологическая диагностика экспертного уровня проводится в онкоцентре см-клиника. Опытные морфологи подбирают оптимальную схему окраски и детально исследуют материал под микроскопом. При необходимости морфологическое исследование может дополняться иммуногистохимическим анализом.
Если по данным визуализирующей диагностики в органе обнаружено опухолевое образование, которое имеет богатую васкуляризацию и подозрительно в отношении злокачественного процесса, то для установления точного диагноза показано морфологическое исследование. Для получения материала проводится биопсия. Важно правильно её выполнить, чтобы в образец ткани попали наиболее подозрительные участки.
В «СМ-Клиника» биопсию проводят квалифицированные онкологи под контролем ультразвука или рентген-сканирования. Это позволяет продвигать иглу в те области, где наиболее вероятны самые существенные изменения. Биопсия может выполняться во время эндоскопического обследования, а также в процессе операции.
Удаленный материал сразу же направляется в морфологическую лабораторию, где фиксируется должным образом. Это помогает сохранять все клеточные и тканевые структуры в состоянии, которое наиболее удобно для морфологической оценки. Сразу же после поступления материала в лабораторию из него готовятся микропрепараты, которые подвергаются детальному микроскопическому исследованию. Для получения наиболее точных данных морфологи осматривают достаточное количество стёкол. Центр оснащен современными микроскопами с высокой разрешающей способностью. Если у специалиста возникают сомнения в источнике происхождения опухолевого процесса, то для выявления специфических антигенов может проводиться иммуногистохимическое исследование.
В «СМ-Клиника» морфологические анализы проводят квалифицированные гистологи с большим опытом работы. В сложных диагностических случаях созывается консилиум врачей и составляется экспертное заключение.
Скрининговым морфологическим исследованиям является цитология. Это анализ, который позволяет изучать строение клеток. На основании полученной информации делается заключение о доброкачественности или злокачественности процесса. Чаще всего цитологический метод используется для оценки состояния эпителия шейки матки у женщин, а также после проведения пункции объемных образований щитовидной железы. Однако цитологический анализ не может ответить на все вопросы, поэтому для точной верификации онкологического процесса в подозрительных случаях рекомендуется гистологический метод.
Гистология характеризуется тем, что изучаются не только отдельные клетки, но также их соотношение друг с другом, взаимное расположение клеточных слоёв и проводится выявление атипичных признаков. Гистологический анализ является неотъемлемым компонентом онкологической диагностики как на первичном этапе, так и в процессе лечения. Все удаленные во время операции ткани направляются на гистологическое исследование, при этом особо тщательно изучаются края резекции. Хирургическое вмешательство считается радикальным, если по периферии отсеченных тканей не удается микроскопически обнаружить злокачественные клетки.
Гистология является совершенным исследованием. Однако не всегда этот анализ позволяет выяснить источник происхождения опухолевого процесса. Для решения этой задачи необходимо определить антигенный состав патологически измененных тканей. Биоматериал обрабатывается меченными антителами, которые соединяются с соответствующими антигенами. Каждый орган имеет определённый набор генетических свойств, который заранее известен. На этих особенностях основывается иммуногистохимическое заключение.
Морфологическое исследование биоматериала показано в следующих случаях:
Морфологическое исследование ставит точку в онкологической диагностике. На основании окончательного диагноза составляется программа лечения. Поэтому важно предельно точно исследовать полученный биоматериал и оценить характеристики патологического процесса. В «СМ-Клиника» этим требованиям уделяется повышенное внимание. Преимущества исследования в онкоцентре очевидны:
Морфологическая диагностика в «СМ-Клиника» — это исследования, которые полностью удовлетворяют требованиям современной клинической практики.
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