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Posted 21 ноября, 09:09

Published 21 ноября, 09:09

Modified 21 ноября, 09:56

Updated 21 ноября, 09:56

Мошенники лишили 34-летнюю жительницу Чайковского более чем 1 млн. рублей

Мошенники лишили жительницу Чайковского более чем 1 миллиона рублей

21 ноября 2024, 09:09
Фото: 1MI.

Мошенники лишили 34-летнюю жительницу Чайковского более чем 1 млн. рублей

Сюжет
Чайковский
Обманутая женщина потратила большей частью заемные средства «на инвестиции».

В октябре о пропаже от действий мошенников более чем 1 млн. рублей полицейским заявила 34-летняя жительница Чайковского. Подробности сообщают в краевом ГУ МВД.

Женщина рассказала, что в июне текущего года познакомилась на одном из сайтов с мужчиной. После непродолжительного общения новоиспеченный приятель предложил знакомой дополнительный заработок на инвестициях. Женщину заинтересовала данная перспектива, и общение продолжилось в мессенджере.

Под диктовку мужчины заявительница установила на свой телефон программу, с помощью которой якобы участвовала в торгах на бирже, внося свои и кредитные средства. Кроме того, потерпевшая переводила деньги на абонентские номера, которые диктовал ей неизвестный.

Таким образом, за несколько месяцев женщина потеряла более 1 млн. рублей. Большую часть этих денег заявительница оформила в кредит в различных банках. Когда новый знакомый перестал выходить на связь, женщина обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Стражами порядка устанавливаются лица, причастные к совершению преступлений.

В один из дней ноября текущего года в отделы полиции Пермского муниципального округа, Березников, Лысьвы и Чайковского обратились сразу семеро прикамцев. Граждане от 37 до 53 лет сообщили, что суммарно отдали мошенником более 16,5 млн рублей.

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#Общество#Мошенники#Чайковский
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