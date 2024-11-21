properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 03:29

Published 21 ноября, 03:29

Modified 21 ноября, 04:18

Updated 21 ноября, 04:18

В эти выходные в Пермском крае настанет еще одна оттепель

На Прикамье надвигается еще одна оттепель

21 ноября 2024, 03:29
Фото: 1MI.

В эти выходные в Пермском крае настанет еще одна оттепель

Сюжет
ПГНИУ
В третьей декаде месяца осадков почти не прогнозируется.

На этих выходных в Пермском крае пройдут дожди и настанет еще одна оттепель, сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

В третьей декаде ноября осадков практически не ожидается. Количество осадков на большей части региона в ближайшую неделю не превысит 3-8 мм, при этом на крайнем севере и северо-западе их может выпасть до 15 мм.

Метеорологи отмечают, что прироста снега в ближайшие дни можно не ждать. Напротив, после оттепели снежный покров в Прикамье только уменьшится, за исключением северо-востока.

В Губахе высота снежного покрова на метеостанции достигла 48 см. Такое было в последний раз в 2021 году, но количество осадков тогда было меньше. В этом году плотность снега и его влагозапас выше.

Читайте также:
На этих выходных в Пермском крае пройдут обильные снегопадыВ Прикамье ожидается самое сильное с 2016 года для октября похолоданиеАномальное тепло продержится в Прикамье до 30 сентября
#ПГНИУ#Пермский край#Погода#Снег#Оттепель#Осадки#Прикамье#Дожди#Метеорологи#Метеостанция#Снежный покров
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика