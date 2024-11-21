На Прикамье надвигается еще одна оттепель

Posted 21 ноября, 03:29
Published 21 ноября, 03:29
Modified 21 ноября, 04:18
Updated 21 ноября, 04:18
На этих выходных в Пермском крае пройдут дожди и настанет еще одна оттепель, сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
В третьей декаде ноября осадков практически не ожидается. Количество осадков на большей части региона в ближайшую неделю не превысит 3-8 мм, при этом на крайнем севере и северо-западе их может выпасть до 15 мм.
Метеорологи отмечают, что прироста снега в ближайшие дни можно не ждать. Напротив, после оттепели снежный покров в Прикамье только уменьшится, за исключением северо-востока.
В Губахе высота снежного покрова на метеостанции достигла 48 см. Такое было в последний раз в 2021 году, но количество осадков тогда было меньше. В этом году плотность снега и его влагозапас выше.