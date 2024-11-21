На улице Перми заметили автобус-«гармошку» особо большого класса

Posted 21 ноября, 05:46
Published 21 ноября, 05:46
Modified 21 ноября, 05:48
Updated 21 ноября, 05:48
В Перми заметили первый автобус-«гармошку» Volgabus-6271. Он относится к поставке в 35 автобусов для МУП «Пермгорэлектротранс». Они закуплены для работы по новым пятилетним контрактам, с 2025 по 2030 годы. По информации Telegram-канала «Автобусы и вообще», пермская поставка включает в себя транспортные средства Volgabus-6271 в обновленном дизайне.
В каждом автобусе особо большого класса будут установлены тревожные кнопки для вызова полиции и шесть зарядных блоков для гаджетов. Также появится система подсчета безбилетников и Bluetooth-маячки для бесконтактной оплаты, как и в других городских автобусах. В городском департаменте транспорта пообещали Properm.ru предоставить комментарий в течение дня.
В середине апреля в дептрансе сообщали, что проводят обкатку «гармошек» особо большого класса МАЗ-105 от перевозчика «РТ-Лайн». Их привезли в Пермь из Ижевска. В июне власти рассказали, что готовятся к покупке и запуску автобусов особо большого класса на маршрутах №1, №14, №15, №27, №50 и №53.