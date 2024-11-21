На улице Перми заметили автобус-«гармошку» особо большого класса

В Перми заметили первый автобус-«гармошку» Volgabus-6271. Он относится к поставке в 35 автобусов для МУП «Пермгорэлектротранс». Они закуплены для работы по новым пятилетним контрактам, с 2025 по 2030 годы. По информации Telegram-канала «Автобусы и вообще», пермская поставка включает в себя транспортные средства Volgabus-6271 в обновленном дизайне.