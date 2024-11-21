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Posted 21 ноября, 10:03

Published 21 ноября, 10:03

Modified 21 ноября, 10:05

Updated 21 ноября, 10:05

Пермские двигатели испытывают на летающей лаборатории Ту-214

Начались лётные испытания пермских моторов ПС-90А на самолете Ту-214

21 ноября 2024, 10:03
Фото: Ростех.

Пермские двигатели испытывают на летающей лаборатории Ту-214

Начались испытания нового российского оборудования на летающей лаборатории Ту-214.

На самолете Ту-214, который используется в качестве летающей лаборатории, началась программа летных испытаний с новыми российскими комплектующими. Машина, оснащенная двигателями ПС-90А пермского производства, впервые поднялась в воздух в импортозамещенном виде, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Полет состоялся на аэродроме Казанского авиазавода имени Горбунова — филиала АО «Туполев» ОАК — и продлился 1 час 10 минут. В воздухе были выполнены необходимые проверки ряда узлов и составных частей систем и бортового оборудования. Испытания прошли в штатном режиме, все отработало без замечаний, отмечают в пресс-службе компании.

На базе этой машины продолжатся летные испытания, дальнейшая модернизация и развитие платформы Ту-214. В том числе и создание двучленной кабины.

Самолеты Ту-214 — это современные эффективные магистральные узкофюзеляжные двухдвигательные самолеты. ПС-90А — турбовентиляторный двигатель с высокой степенью двухконтурности, со смешением потока воздуха и газов, общим реактивным соплом и реверсом тяги. В конструкции двигателя применен ряд технических решений, направленных на обеспечение высокой экономичности и весового совершенства.

Арбитражный суд Пермского края 23 сентября полностью удовлетворил иск пермского АО «ОДК-Авиадвигатель» к Европейскому агентству по безопасности полетов (European Union AviationSafety Agency, EASA).

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#Экономика#Пермь#Пермские моторы#ОДК-Пермские моторы
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