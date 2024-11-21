Начались лётные испытания пермских моторов ПС-90А на самолете Ту-214

Полет состоялся на аэродроме Казанского авиазавода имени Горбунова — филиала АО «Туполев» ОАК — и продлился 1 час 10 минут. В воздухе были выполнены необходимые проверки ряда узлов и составных частей систем и бортового оборудования. Испытания прошли в штатном режиме, все отработало без замечаний, отмечают в пресс-службе компании.