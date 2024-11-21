Названы кандидаты на получение звания «Почетный гражданин Пермского края»

Глава региона предложил наградить почетным званием главного врача Пермского краевого онкологического диспансера Зинаиду Акишину за значительные заслуги в сфере здравоохранения Прикамья. Также получить звание может генеральный директор Пермского завода «Машиностроитель» Владимир Ломаев — власти предлагают отметить значительные заслуги в развитии ракетно-космической промышленности. Принимать решение о награждении кандидатов будут депутаты краевого парламента. Они рассмотрят предложение Дмитрия Махонина во время ноябрьского пленарного заседания.