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Posted 21 ноября, 04:52

Published 21 ноября, 04:52

Modified 21 ноября, 04:54

Updated 21 ноября, 04:54

Власти рассказали, кто может получить звание «Почетный гражданин Пермского края»

Названы кандидаты на получение звания «Почетный гражданин Пермского края»

21 ноября 2024, 04:52
Фото: сообщества завода «Машиностроитель» и управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации Перми «ВКонтакте».

Власти рассказали, кто может получить звание «Почетный гражданин Пермского края»

Обладателю звания торжественно вручают памятный нагрудный знак, удостоверение и грамоту.

Стало известно, кто претендует на получение звания «Почетный гражданин Пермского края». Проект постановления с кандидатурами внес на рассмотрение депутатов регионального Законодательного собрания губернатор Дмитрий Махонин.

Глава региона предложил наградить почетным званием главного врача Пермского краевого онкологического диспансера Зинаиду Акишину за значительные заслуги в сфере здравоохранения Прикамья. Также получить звание может генеральный директор Пермского завода «Машиностроитель» Владимир Ломаев — власти предлагают отметить значительные заслуги в развитии ракетно-космической промышленности. Принимать решение о награждении кандидатов будут депутаты краевого парламента. Они рассмотрят предложение Дмитрия Махонина во время ноябрьского пленарного заседания.

В 2023 году званием «Почетный гражданин Пермского края» были награждены генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев и главный врач краевой клинической больницы Анатолий Касатов. Почетный статус присваивается за выдающиеся заслуги в экономике, культуре, образовании, науке, охране здоровья, благотворительной деятельности и другие заслуги перед народом, регионом, государством. Обладателю звания торжественно вручают памятный нагрудный знак, удостоверение и грамоту.

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#Общество#Пермь#Законодательное собрание#Награда#Почетный гражданин#Почетное звание
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