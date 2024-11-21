Названы кандидаты на получение звания «Почетный гражданин Пермского края»

Posted 21 ноября, 04:52
Published 21 ноября, 04:52
Modified 21 ноября, 04:54
Updated 21 ноября, 04:54
Стало известно, кто претендует на получение звания «Почетный гражданин Пермского края». Проект постановления с кандидатурами внес на рассмотрение депутатов регионального Законодательного собрания губернатор Дмитрий Махонин.
Глава региона предложил наградить почетным званием главного врача Пермского краевого онкологического диспансера Зинаиду Акишину за значительные заслуги в сфере здравоохранения Прикамья. Также получить звание может генеральный директор Пермского завода «Машиностроитель» Владимир Ломаев — власти предлагают отметить значительные заслуги в развитии ракетно-космической промышленности. Принимать решение о награждении кандидатов будут депутаты краевого парламента. Они рассмотрят предложение Дмитрия Махонина во время ноябрьского пленарного заседания.
В 2023 году званием «Почетный гражданин Пермского края» были награждены генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев и главный врач краевой клинической больницы Анатолий Касатов. Почетный статус присваивается за выдающиеся заслуги в экономике, культуре, образовании, науке, охране здоровья, благотворительной деятельности и другие заслуги перед народом, регионом, государством. Обладателю звания торжественно вручают памятный нагрудный знак, удостоверение и грамоту.