Новогодние елки стали дороже для пермяков

Posted 21 ноября, 10:55
Published 21 ноября, 10:55
Modified 21 ноября, 10:57
Updated 21 ноября, 10:57
Стало известно, сколько будет стоить новогодняя ель в Перми в этом году. Как пишет интернет-газета «Текст», праздничные деревья снова подорожали.
|Высота дерева
|Цена в 2023 году, в рублях
|Цена в 2024 году, в рублях
|до 1 м
|27,71
|28,89
|от 1,1 до 2 м
|55,43
|57,78
|от 2 до 3 м
|83,14
|86,67
|до 4 м
|110,85
|115,56
|выше 4 м
|166,28
|173,34
Для приобретения новогодней ели пермяки должны заключить договор купли-продажи. Один человек или одна семья может обзавестись двумя деревьями. Срубить дерево на Новый год можно на специальной плантации или лесном участке, на котором проводится расчистка.
За незаконную рубку елей жителям Прикамья грозят штрафы: для граждан от 3 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. рублей. Если нарушение совершено с помощью техники, то санкции увеличиваются в полтора раза. К уголовной ответственности нелегального лесоруба могут привлечь, если ущерб более 5 тыс. рублей.