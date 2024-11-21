Новогодние елки стали дороже для пермяков

За незаконную рубку елей жителям Прикамья грозят штрафы: для граждан от 3 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. рублей. Если нарушение совершено с помощью техники, то санкции увеличиваются в полтора раза. К уголовной ответственности нелегального лесоруба могут привлечь, если ущерб более 5 тыс. рублей.