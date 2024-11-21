Обвиняемая в убийстве 9-летнего сына пермячка признана вменяемой

Рано утром 12 июля текущего года бездомный мужчина нашел на контейнерной площадке на ул. Монастырская чемодан с телом мальчика. По версии следствия, в ночь с 11 на 12 июля Ирина Шатова в своей квартире на Садовом задушила своего сына шнуром для зарядки смартфона, а затем нанесла колото-резаные раны, когда ребенок был уже мертв. Чтобы скрыть следы убийства, обвиняемая спрятала тело мальчика в чемодан и ночью увезла его к контейнерной площадке в центре города. 13 июля женщину задержали сотрудники правоохранительных органов.