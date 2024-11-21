Обвиняемая в убийстве 9-летнего сына пермячка признана вменяемой

Posted 21 ноября, 11:57
Published 21 ноября, 11:57
Modified 21 ноября, 11:59
Updated 21 ноября, 11:59
Завершилась стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении 34-летней пермячки Ирины Шатовой, обвиняемой в жестоком убийстве своего 9-летнего сына.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, результаты экспертизы показали, что женщина способна в полной мере осознавать характер совершаемых ею действий и руководить ими. Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас Шатова находится в СИЗО.
Рано утром 12 июля текущего года бездомный мужчина нашел на контейнерной площадке на ул. Монастырская чемодан с телом мальчика. По версии следствия, в ночь с 11 на 12 июля Ирина Шатова в своей квартире на Садовом задушила своего сына шнуром для зарядки смартфона, а затем нанесла колото-резаные раны, когда ребенок был уже мертв. Чтобы скрыть следы убийства, обвиняемая спрятала тело мальчика в чемодан и ночью увезла его к контейнерной площадке в центре города. 13 июля женщину задержали сотрудники правоохранительных органов.