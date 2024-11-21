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Posted 21 ноября, 02:55

Published 21 ноября, 02:55

Modified 21 ноября, 04:17

Updated 21 ноября, 04:17

Пермский хоккейный клуб «Молот» уступил в овертайме «Южному Уралу» из Орска

Пермский ХК «Молот» уступил в овертайме команде из Орска

21 ноября 2024, 02:55
Фото: 1MI.

Пермский хоккейный клуб «Молот» уступил в овертайме «Южному Уралу» из Орска

Игра завершилась счетом 1:2.

Вчера, 20 ноября, пермский хоккейный клуб «Молот» уступил команде из Орска «Южный Урал» в овертайме. Счет игры сложился в 1:2, сообщили в пресс-службе спортивного клуба Перми.

После матча главный тренер «Молота» Евгений Попихин признал, что поражение произошло по ошибке команды.«Мы готовились к этой игре, знали, что „Южный Урал“ будет действовать хорошо в обороне. В овертайме проиграли из-за своей ошибки. В пятиминутное удаление мы так не должны делать — это вопрос дисциплины», — сказал Попихин.

По словам главного тренера «Южного Урала» Владислава Отмахова, в овертайме им улыбнулась удача. «Равная была игра. Я думаю, что команды заслужили по очку. В овертайме нам улыбнулась удача, взяли два очка. Поездка только начинается, готовимся, едем дальше», — говорит тренер команды из Орска.

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