Пермский ХК «Молот» уступил в овертайме команде из Орска

После матча главный тренер «Молота» Евгений Попихин признал, что поражение произошло по ошибке команды.«Мы готовились к этой игре, знали, что „Южный Урал“ будет действовать хорошо в обороне. В овертайме проиграли из-за своей ошибки. В пятиминутное удаление мы так не должны делать — это вопрос дисциплины», — сказал Попихин.