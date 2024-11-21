Пермский ХК «Молот» уступил в овертайме команде из Орска

Posted 21 ноября, 02:55
Published 21 ноября, 02:55
Modified 21 ноября, 04:17
Updated 21 ноября, 04:17
Вчера, 20 ноября, пермский хоккейный клуб «Молот» уступил команде из Орска «Южный Урал» в овертайме. Счет игры сложился в 1:2, сообщили в пресс-службе спортивного клуба Перми.
После матча главный тренер «Молота» Евгений Попихин признал, что поражение произошло по ошибке команды.«Мы готовились к этой игре, знали, что „Южный Урал“ будет действовать хорошо в обороне. В овертайме проиграли из-за своей ошибки. В пятиминутное удаление мы так не должны делать — это вопрос дисциплины», — сказал Попихин.
По словам главного тренера «Южного Урала» Владислава Отмахова, в овертайме им улыбнулась удача. «Равная была игра. Я думаю, что команды заслужили по очку. В овертайме нам улыбнулась удача, взяли два очка. Поездка только начинается, готовимся, едем дальше», — говорит тренер команды из Орска.