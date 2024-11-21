Пермяков предупреждают о гололедице на дорогах

Posted 21 ноября, 08:33
Published 21 ноября, 08:33
Modified 21 ноября, 08:34
Updated 21 ноября, 08:34
В пятницу, 22 ноября, в Пермском крае ожидаются: снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, в отдельных районах гололедные отложения. Такой прогноз Пермского ЦГМС обнародовало ГУ МЧС по Пермскому краю.
В Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельных районах отложения льда на поверхности сооружений, ветвях деревьев и проводах (гололедные отложения). Ночью и днем местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, в ночное и в утреннее время на дорогах ожидается гололедица, предупреждают метеорологи.
По прогнозу синоптиков завтра, 22 ноября, ветер южный, ночью 5–10 м/с, днем 7–12 м/с, температура воздуха в ночное время от −5°С до 0°С, днем от −2°С до +3°С.
В связи с прогнозированием неблагоприятных погодных явлений существует вероятность возникновения заторов на дорогах, аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, увеличения количества ДТП и техногенных пожаров.
Впрочем, на этих выходных в Пермском крае пройдут дожди и настанет еще одна оттепель, сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.