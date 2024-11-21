Пермяков предупреждают о гололедице на дорогах

В Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельных районах отложения льда на поверхности сооружений, ветвях деревьев и проводах (гололедные отложения). Ночью и днем местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, в ночное и в утреннее время на дорогах ожидается гололедица, предупреждают метеорологи.