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Posted 21 ноября, 08:33

Published 21 ноября, 08:33

Modified 21 ноября, 08:34

Updated 21 ноября, 08:34

В Прикамье 22 ноября ожидаются гололедица, снег и мокрый снег

Пермяков предупреждают о гололедице на дорогах

21 ноября 2024, 08:33
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Прикамье 22 ноября ожидаются гололедица, снег и мокрый снег

Также жителей и гостей края ждут снег и мокрый снег, гололедные отложения

В пятницу, 22 ноября, в Пермском крае ожидаются: снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, в отдельных районах гололедные отложения. Такой прогноз Пермского ЦГМС обнародовало ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельных районах отложения льда на поверхности сооружений, ветвях деревьев и проводах (гололедные отложения). Ночью и днем местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, в ночное и в утреннее время на дорогах ожидается гололедица, предупреждают метеорологи.

По прогнозу синоптиков завтра, 22 ноября, ветер южный, ночью 5–10 м/с, днем 7–12 м/с, температура воздуха в ночное время от −5°С до 0°С, днем от −2°С до +3°С.

В связи с прогнозированием неблагоприятных погодных явлений существует вероятность возникновения заторов на дорогах, аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, увеличения количества ДТП и техногенных пожаров.

Впрочем, на этих выходных в Пермском крае пройдут дожди и настанет еще одна оттепель, сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

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#Происшествия#Погода#Неблагоприятные метеоусловия
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