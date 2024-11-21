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Posted 21 ноября, 05:17

Published 21 ноября, 05:17

Modified 21 ноября, 10:35

Updated 21 ноября, 10:35

Над Пермью с 22 по 30 ноября будет пролетать МКС

По вечерам над Пермью можно будет увидеть Международную космическую станцию

21 ноября 2024, 05:17
Фото: официальный сайт NASA.

Над Пермью с 22 по 30 ноября будет пролетать МКС

В прошлый раз исследовательский комплекс был заметен в небе в августе.

В небе над Пермью будет пролетать космический исследовательский комплекс — Международная космическая станция (МКС). Как сообщается в официальной группе Пермского планетария, серия видимости при заходе Солнца на юго-западе начнется завтра, 22 ноября, в 18:37, если орбита МКС существенно не изменится.

Далее жители краевой столицы смогут наблюдать станцию по следующему графику:

  • 23 ноября в 17:48;
  • 24 ноября в 18:34;
  • 25 ноября в 17:43;
  • 26 ноября в 18:30;
  • 27 ноября в 17:40;
  • 28 ноября в 18:26;
  • 29 ноября в 17:36;
  • 30 ноября в 18:22.

В прошлый раз МКС пролетала над Пермью в конце августа — начале сентября.

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#Общество#Пермь#Космос#Мкс#Вселенная
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