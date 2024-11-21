По вечерам над Пермью можно будет увидеть Международную космическую станцию

В небе над Пермью будет пролетать космический исследовательский комплекс — Международная космическая станция (МКС). Как сообщается в официальной группе Пермского планетария, серия видимости при заходе Солнца на юго-западе начнется завтра, 22 ноября, в 18:37, если орбита МКС существенно не изменится.