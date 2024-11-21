Под новые санкции США попали две пермские финансовые организации

Posted 21 ноября, 16:14
Published 21 ноября, 16:14
Modified 21 ноября, 16:15
Updated 21 ноября, 16:15
Под новые санкции, объявленные сегодня Минфином США, попали две пермские финансовые структуры: банк «Урал ФД» и АО «Регистратор Интрако». Об этом стало известно из публикации на сайте ведомства.
Всего сегодня под американские санкции попали более 50 российских банков с международными связями, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 российских чиновников.
Крупнейшими попавшими в данный пакет санкций стали Газпромбанк и «Дом.РФ». Оба банка входят в топ-10 российских кредитных организаций по объему активов.
В конце октября ООО «Камский кабель» попал под санкции США.