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Posted 21 ноября, 16:14

Published 21 ноября, 16:14

Modified 21 ноября, 16:15

Updated 21 ноября, 16:15

Банк «Урал ФД» и АО «Регистратор Интрако» из Перми попали под санкции США

Под новые санкции США попали две пермские финансовые организации

21 ноября 2024, 16:14
Фото: УралФД.

Банк «Урал ФД» и АО «Регистратор Интрако» из Перми попали под санкции США

Сюжет
Санкции
Банк «Урал ФД» и АО «Регистратор Интрако» впервые внесены в списки.

Под новые санкции, объявленные сегодня Минфином США, попали две пермские финансовые структуры: банк «Урал ФД» и АО «Регистратор Интрако». Об этом стало известно из публикации на сайте ведомства.

Всего сегодня под американские санкции попали более 50 российских банков с международными связями, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 российских чиновников.

Крупнейшими попавшими в данный пакет санкций стали Газпромбанк и «Дом.РФ». Оба банка входят в топ-10 российских кредитных организаций по объему активов.

В конце октября ООО «Камский кабель» попал под санкции США.

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#Экономика#Урал-фд#Санкции
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