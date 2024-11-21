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Posted 21 ноября, 12:45

Published 21 ноября, 12:45

Modified 21 ноября, 12:47

Updated 21 ноября, 12:47

Полиция депортирует из Прокопьевска иностранца с двумя семьями

Полиция депортирует из Прокопьевска иностранца с двумя семьями

21 ноября 2024, 12:45
Фото: 1MI.
Мужчина несколько раз нарушил законодательство, а также нигде официально не работал.

В Прокопьевске решили депортировать 68-летнего мигранта на родину. Мужчина не работал и не имел официального дохода, сообщает VSE42.Ru. В ГУ МВД России по Кузбассу рассказали, что в течение трех лет мигрант несколько раз нарушал законодательство о миграции, а также правила дорожного движения.

Выяснилось, что у иностранца две семьи — жена с сыном остались в родной стране, а в Кузбассе есть сожительница с ребенком. Полиция задержала мигранта и отправила его в центр временного содержания. В ближайшие дни его депортируют из России.

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#Общество#Полиция#Мигрант
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