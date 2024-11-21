Полиция депортирует из Прокопьевска иностранца с двумя семьями

Posted 21 ноября, 12:45
Published 21 ноября, 12:45
Modified 21 ноября, 12:47
Updated 21 ноября, 12:47
В Прокопьевске решили депортировать 68-летнего мигранта на родину. Мужчина не работал и не имел официального дохода, сообщает VSE42.Ru. В ГУ МВД России по Кузбассу рассказали, что в течение трех лет мигрант несколько раз нарушал законодательство о миграции, а также правила дорожного движения.
Выяснилось, что у иностранца две семьи — жена с сыном остались в родной стране, а в Кузбассе есть сожительница с ребенком. Полиция задержала мигранта и отправила его в центр временного содержания. В ближайшие дни его депортируют из России.