Полиция депортирует из Прокопьевска иностранца с двумя семьями

В Прокопьевске решили депортировать 68-летнего мигранта на родину. Мужчина не работал и не имел официального дохода, сообщает VSE42.Ru. В ГУ МВД России по Кузбассу рассказали, что в течение трех лет мигрант несколько раз нарушал законодательство о миграции, а также правила дорожного движения.