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Posted 21 ноября, 14:50

Published 21 ноября, 14:50

Modified 21 ноября, 14:51

Updated 21 ноября, 14:51

Кочёво

Прокуратура требует досрочно отставки главы одного из муниципалитетов Прикамья

21 ноября 2024, 14:50
Фото: ВКонтакте/Администрация Кочевского округа. Кочёво

Прокуратура требует досрочно отставки главы Кочевского округа

Сюжет
Возле кормушки
Ведомство поясняет свое требование неисполнением Александром Юркиным антикоррупционного законодательства.

Прокуратура Кочевского района требует досрочной отставки главы Кочевского округа Александра Юркина, занимающего эту должность с января 2020 года. Требования прокурора обоснованы неисполнением главой муниципалитета антикоррупционного законодательства, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Дата судебного заседания по рассмотрению судебного иска пока не назначена.

По информации источника издания, в декабре 2022 года прокурор указал Александру Юркину, что в действиях его заместителя Светланы Петровой «есть конфликт интересов и личная заинтересованность». Якобы она принимала невыполненные работы с муниципальных подрядов. Факт личной заинтересованности Петровой был доказан в апелляционной инстанции в апреле 2024 года. Она была уволена с должности.

По данным Ura.ru, глава муниципалитета, зная о противозаконной деятельности своего заместителя, не предпринял мер по устранению выявленных нарушений. В октябре надзорное ведомство потребовало, чтобы местные депутаты отправили Юркина в отставку, однако представление было отклонено без объяснения причин.

В 2021–2022 годах Светланой Петровой, без соблюдения законодательного порядка — создания приемочной комиссии, предоставления подрядчиком документации о качестве проведенных работ и использованных материалов, за счет средств бюджета оплачены работы по содержанию дома для детей-сирот подрядчику, который являлся родственником чиновника. Кроме этого, при наличии родственных связей муниципальным служащим принят спортивный объект, построенный в рамках проекта инициативного бюджетирования. Работы по объекту были приняты в полном объеме без предоставления надлежащей документации.

Как стало известно из материалов дела, индивидуальный предприниматель действительно является двоюродным братом Петровой, однако, как пояснила чиновник, «отношения с ним поддерживает, но близких отношений нет, общение при редких встречах».

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#Политика#Возле кормушки#Прокуратура#Кочево
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