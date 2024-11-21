Прокуратура требует досрочно отставки главы одного из муниципалитетов Прикамья

По информации источника издания, в декабре 2022 года прокурор указал Александру Юркину, что в действиях его заместителя Светланы Петровой «есть конфликт интересов и личная заинтересованность». Якобы она принимала невыполненные работы с муниципальных подрядов. Факт личной заинтересованности Петровой был доказан в апелляционной инстанции в апреле 2024 года. Она была уволена с должности.