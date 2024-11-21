РЭО определил наиболее опасные для окружающей среды телевизоры

В ЖК-экранах таких телевизоров содержится опасная ртуть: концентрация в одной лампе достигает 3,5 миллиграмма, что сопоставимо с объемом ртути в двух термометрах. При повреждении лампы ртуть может проникнуть в почву и загрязнить грунтовые воды, а ее пары представляют серьезную опасность для здоровья и могут быть смертельными для человека. Об этом пишет 56orb.ru.