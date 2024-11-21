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Posted 21 ноября, 12:18

Published 21 ноября, 12:18

Modified 21 ноября, 12:18

Updated 21 ноября, 12:18

РЭО определил наиболее опасные для окружающей среды телевизоры

РЭО определил наиболее опасные для окружающей среды телевизоры

21 ноября 2024, 12:18
Фото: 1MI.
Российский экологический оператор (РЭО) обнародовал данные исследования, которые показывают, что телевизоры с люминесцентной подсветкой (CCFL) представляют значительную угрозу для окружающей среды и здоровья человека.

В ЖК-экранах таких телевизоров содержится опасная ртуть: концентрация в одной лампе достигает 3,5 миллиграмма, что сопоставимо с объемом ртути в двух термометрах. При повреждении лампы ртуть может проникнуть в почву и загрязнить грунтовые воды, а ее пары представляют серьезную опасность для здоровья и могут быть смертельными для человека. Об этом пишет 56orb.ru.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отмечает, что в России ежегодно образуется около 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО), но лишь пять процентов от этого объема подвергается переработке. Бытовая техника, включая телевизоры, составляет 67% всех электронных отходов.

С прошлого года в стране действует правило, обязывающее перерабатывать до 85% электронного оборудования. Однако для достижения этих целей необходимо выполнение ряда условий. РЭО акцентирует внимание на важности правильной транспортировки, хранения и утилизации телевизоров с люминесцентной подсветкой, чтобы избежать повреждений ламп и утечек ртути.

Специалисты призывают граждан и компании ответственно подходить к утилизации, отправляя технику на лицензированные перерабатывающие предприятия.

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